Valentina Persia nel caos, spuntano commenti in cui criticava i reality show: “Povera Italia” (FOTO)

Valentina Persia, attuale concorrente dell’Isola dei famosi, è finita al centro del caos in queste ore a causa di alcuni commenti contro i reality show. Nello specifico, pare che la donna, prima di prendere parte al programma di Canale 5, non fosse affatto d’accordo alla tipologia di trasmissioni della rete.

In particolare, la dama si espresse in modo piuttosto aggressivo e perentorio nei confronti di tutti coloro i quali seguivano il Grande Fratello. Alla luce di simili affermazioni, dunque, in molti si stanno chiedendo: per quale ragione ha deciso di partecipare ad un reality show?

I commenti di Valentina Persia contro i reality show

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcuni contenuti su Insatgram volti a gettare nel caos Valentina Persia. Nello specifico, la donna ha raggruppato una serie di vecchi commenti scritti dalla comica sui social contro i reality show. In tale occasione, l’attuale naufraga stava discutendo con alcuni utenti del web in merito alla diffusione di programmi quali il Grande Fratello. La donna si era espressa in modo piuttosto irruento contro i fan di tali trasmissioni ed aveva accusato l’Italia di essere davvero rovinata.

Secondo il suo punto di vista, infatti, al giorno d'oggi vanno avanti solo le persone che decidono di rinchiudersi in una casa e creare dei gossip, piuttosto che individui di un certo calibro e talento. Questa è la ragione principale per cui nel mondo c'è un'enorme disinformazione e disinteresse per le cose appartenenti la cultura, la musica e lo spettacolo "sano".

Caos sul web contro la comica

All’epoca, Valentina Persia è stata pesantemente attaccata per il suo punto di vista e ad oggi la questione è diventata ancora più interessante. In molti, infatti, si stanno chiedendo per quale motivo la comica abbia deciso di prendere parte ad una tipologia di programma che, in realtà, ha sempre criticato. Secondo molti, il suo sarebbe un tentativo disperato di tornare alla ribalta nel piccolo schermo considerando il flop degli ultimi anni.

Anche l’influencer Deianira è rimasta alquanto interdetta dinanzi queste segnalazioni e non ha potuto fare a meno di accusare di incoerenza l’attuale naufraga. Ad ogni modo, la protagonista verrà messa al corrente di quanto accaduto in modo che possa dare una spiegazione delle sue precedenti affermazioni? Non ci resta che attendere le prossime puntate dell’Isola dei famosi per scoprirlo.