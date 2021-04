Giulia Salemi, Stefania Orlando sbotta: “Felice per lei, però alcuni fan come sono tossici”

Stefania Orlando contro una fan di Giulia Salemi

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminato da oltre un mese e tutti i sostenitori dei vari inquilini continuano ad attaccare i rivali sui vari social network. Nelle ultime ore è stato il turno di Stefania Orlando. Nello specifico, una follower, su Instagram, ha puntato il dito contro quest’ultima. La ragione? Secondo questa fan la moglie di Simone Gianlorenzi non avrebbe lo stesso seguito di Giulia Salemi, nonostante l’abbia battuta al televoto. “Con un televoto vinto un mese fa, Stefania si ferma a 673 commenti, mentre Giulia in 20 minuti arriva a oltre 4000…Abbiamo vinto anche stasera…”, ha scritto la supporter.

Un commento che ha fatto storcere il naso all’ex conduttrice Rai, la quale ha ricordato a questa utente web di avere ben 28 anni di carriera sul piccolo schermo, di conseguenza non di dimostrare nulla a nessuno. “Mi preme ricordare che i televoti non arrivano solo dai followers, ma anche dalle persone che nulla hanno a che fare con i social…”, ha detto l’ex gieffina.

L’ex girffina definisce tossici questi tipi di sostenitori

Attraverso questo post su Instagram, Stefania Orlando non si è nascosta dietro ad un dito attaccando apertamente le sostenitrici di Giulia Salemi. Infatti, dopo aver detto di avere una lunga carriera alle spalle, ha approfittato della situazione per fare un’altra riflessione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha voluto fare i complimenti all’influencer italo-persiana per il grande successo ottenuto, dicendo anche di essere molta dispiaciuta che alcuni dei suoi fan sono ‘tossici’ come questa utente. “Io sono felicissima del successo di Giulia, lei lo sa, ci siamo anche scritte…Purtroppo però ci sono alcuni fan tipo te che sono tossici, negativi e che non fanno altro che creare polemiche sterili…”.

Stefania Orlando dà un consiglio alla fan della Salemi

Ma lo sfogo di Stefania Orlando sul suo account Instagram non è terminato qui. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi concluso tale post dando un prezioso consiglio alla sostenitrice di Giulia Salemi che l’ha aspramente criticata sul social network.

La moglie di Simone Gianlorenzi ha affermato senza alcun indugio il seguente messaggio: “Se vuoi bene a Giulia evita di scrivere commenti del genere e di fare queste figuracce!”. La sostenitrice dell’influencer italo-persiana, dopo questo rimprovero, finirà di riempirla di critiche? Staremo a vedere.