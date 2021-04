Natalia Paragoni si sfoga: “Non ne posso più, mi capita almeno una volta al mese”

Natalia Paragoni si sfoga su Instagram dicendo di avere un problema

Senza ombra di dubbio Natalia Paragoni è conosciuta per essere la fidanzata di Andrea Zelletta ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la ragazza ha avuto un duro sfogo su Instagram liberandosi di un peso.

Attraverso delle Stories, la ragazza si è voluta confidare con tutti coloro che la seguono sul noto social network. Nel dettaglio si è rivolta alle donne che, come lei, hanno il suo stesso problema. La nota influencer ha iniziato il suo discorso così: “Ragazze non ne posso più veramente di questa cistite”. Ma non è finita qui.

La fidanzata di Andrea Zelletta ha una cistite

Natalia Paragoni ha ottenuto una maggiore popolarità durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Dopo un periodo in sordina, l’ex corteggiatrice è tornata alla ribalta prima per lo scherzo subìto da Le Iene e recentemente perché il suo fidanzato Andrea Zelletta ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore invece, precisamente nella giornata di sabato, la ragazza ha fatto una rivelazione per nulla piacevole ai propri sostenitori di Instagram.

Attraverso dei post condivisi sul suo profilo personale, l’influencer si è sfogata così: “Io come minimo una volta al mese ho la cistite. Sarò soggetta, sarà il cambio stagione, stress”. A confortare la giovane ci hanno pensato proprio le sue follower. Ad esempio, una di esse le ha consigliato di bere tanta acqua e del succo di mirtillo. A quel punto la diretta interessata ha replicata così: “Io cerco di bere tanta acqua, nessun cibo con zuccheri e lieviti. Faccio di tutto ma non funziona”.

Natalia Paragoni scrive un messaggio per la sua bisnonna

Dopo aver ricevuto dei consigli da parte dei suoi sostenitori, Natalia Paragoni su Instagram ha confidato loro di prendere delle bustine specifiche per questa cistite. Ma anche dei fermenti lattici e un antibiotico. Subito dopo la fidanzata di Andrea Zelletta ha rassicurato tutti coloro che le hanno scritto così: “Ora sto per uscire ragazze. Anche con cistite e altri dolori noi donne sempre con il sorriso. La forza”.

In conclusione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto della sua bisnonna mettendo anche questa didascalia: “Quasi cent’anni. Non la vedo da questa estate per tutelarla. Sono così felice che abbia ricevuto il mio libro”.