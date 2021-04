Tina Cipollari assente da Uomini e Donne: finalmente svelato il motivo, c’entra il matrimonio (FOTO)

Il pubblico di Uomini e Donne si è, sicuramente, reso conto dell’assenza di Tina Cipollari nelle ultime puntate del programma. In molti hanno sospettato che l’opinionista avesse deciso di ritirarsi dal suo incarico all’interno del talk show pomeridiano.

Altri ancora temevano che ci fossero stati dei disguidi con la padrona di casa Maria De Filippi. Ad ogni modo, dopo svariate puntate di assenza e numerose supposizioni, è emersa finalmente la verità. C’è un motivo ben preciso per cui la storica vamp di Canale 5 non è più in studio a commentare le varie dinamiche, Scopriamo quale.

Ecco perché Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha svelato quale sia la verità sull’assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne. A quanto pare, la donna è intenta con i preparativi del suo matrimonio, per tale ragione non può dedicarsi appieno alla trasmissione. Era da tempo che si vociferava circa la volontà di convolare a nozze con Vincenzo Ferrara, il compagno con cui la donna ha instaurato una relazione dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. Un po’ di tempo fa erano trapelate delle voci alquanto ambigue secondo cui i due fossero in crisi.

Tina e Vincenzo sembravano essersi lasciati, tuttavia, una foto di loro due insieme mise a tacere tutti i pettegolezzi. A quanto pare, dunque, la vita sentimentale della Cipollari sta procedendo a gonfie vele. In effetti, la donna si è recentemente mostrata su Instagram estremamente raggiante, cosa che ha rasserenato molto i fan che si erano preoccupati per lei. Per il momento, però, non ci sono grosse informazioni sul matrimonio.

Le informazioni sul matrimonio dell’opinionista

A causa del covid, infatti, tutte le cerimonie sono ancora vietate. Tutto il comparto wedding è in attesa delle disposizioni che regolamentino lo svolgimento degli eventi, pertanto, molte cerimonio sono slittate. Anche in virtù di questo, non si sa quando l’opinionista convolerà a nozze con il suo compagno. La cosa certa, però, è che la conduttrice di Uomini e Donne non sarà la testimone di Tina Cipollari.

Quest’ultima, in una precedente occasione, aveva rivelato che gradiva affidare al suo ex marito tale incarico. Questo per dimostrare come, effettivamente, tra di loro fosse finito l’amore ma fosse rimasto un affetto molto profondo e una stima elevata. Ad ogni modo, sarà davvero così? Non ci resta che attendere per saperne di più.