Angela Melillo, Miryea Stabile sparla di lei alle sue spalle: “E’ una finta buona, lo sento a pelle”

Angela Melillo mette timore ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 15

Sembra proprio che Angela Melillo sia una delle naufraghe più temibili della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi in onda da oltre tre settimane su Canale 5. Infatti, in questo arco di tempo l’ex ballerina del Bagaglino è riuscita a conquistare per una volta la tanto ambita fascia del leader.

Mentre la volta precedente la donna è arrivata seconda dietro all’attore Roberto Ciufoli. La Melillo sembra essere abbastanza forte e molto astuta, non per questo anni fa è riuscita a conquistare il reality La Talpa). Infatti, la sua presenza in Honduras incute tanti sospetti in altri concorrenti del programma di Ilary Blasi.

Miryea Stabile sparla l’ex ballerina del Bagaglino

Nelle ultime ore, però, a sparlare di Angela Melillo alle sue spalle c’ha pensato la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile. Quest’ultima da una settimana si trova Playa Esperanza, ovvero l’ultima spiaggia dove vive con le altre eliminate de L’Isola dei Famosi 2021, l’attrice Vera Gemma e l’ex conduttrice Rai Elisa Isoardi.

“Prima pensavo che Angela Melillo fosse un’anima buona e pura, ma secondo me non è al cento per cento chi vuole far passare. Secondo me non è vera, non la vedo totalmente vera, secondo me gioca nel suo ruolo di finta buona, cioè è buona davvero, ma non è sincera al cento per cento. Non so spiegare perché ma anche quando abbracci una persona, lo senti a pelle. Sto diventando una sensitiva ormai”, ha confessato la soubrette.

Angela Melillo ha infranto il regolamento

Qualche giorno fa Angela Melillo è stata accusata di aver infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, l’ex ballerina del Bagaglino, approfittando di una distrazione dell’inviato Massimiliano Rosolino, ha lasciato incustodita la lasagna. A quel punto la naufraga ne ha approfittato per rubarne un pezzo e passarlo di nascosto ad Elisa Isoardi che faceva parte della squadra avversaria e che ha perso la prova.

In pratica, l’ex conduttrice de La prova del cuoco l’ha mangiata di nascosto nascondendosi dietro allo Youtuber Awed ed Andrea Cerioli, che hanno visto la scena e sono rimasti in silenzio. Un gesto di solidarietà ma nello stesso tempo sbagliato. Per questo motivo molti utenti web hanno chiesto una punizione esemplare per entrambe le naufraghe. Cosa farà lunedì Ilary Blasi?