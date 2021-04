Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci? L’indiscrezione: “Condurrà Mattino Cinque”

Il possibile futuro di Elisa Isoardi a Mediaset

Da tre settimane Elisa Isoardi è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi 15 presenti Honduras. In tanti sono convinti che la professionista cuneese abbia partecipato al reality show di Canale 5 solo in cambio di qualcos’altro. Nello specifico, la donna dopo la fine della sua esperienza nel programma di Ilary Blasi potrebbe approdare ad uno storico format della rete ammiraglia Mediaset.

Proprio com’è successo con la collega Simona Ventura, è possibile che l’azienda del Biscione abbia in serbo per l’ex compagna di Matteo Salvini qualche trasmissione televisiva. Stando a quanto si legge sulla rubrica di Alberto Dandolo sul magazine Oggi, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco potrebbe prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque.

Elisa Isoardi a Mattino Cinque?

Il giornalista Giuseppe Candela, attraverso la sua rubrica sul settimanale Oggi ha parlato di Elisa Isoardi e del suo futuro a Mediaset una volta archiviata la sua esperienza nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Sulla nota rivista si legge: “Elisa Isoardi ruberà il posto a Federica Panicucci? Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Mediaset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L’ Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin-off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!”. Accadrà davvero? Ricordiamo che da qualche settimana Mattino Cinque con la coppia Francesco Vecchi e Panicucci sta ottenendo un grande successo facendo dei record stagionali. E’ opportuno cambiare?

Elisa Isoardi al mattino o la domenica pomeriggio di Canale 5? Il rumor

Se la rivista Oggi parla di un possibile approdo di Elisa a Mattino Cinque al posto di Federica Panicucci, il portale Davide Maggio invece mette in guardia Barbara D’Urso e il suo contenitore festivo che da una settimana è tornato alla versione estesa.

“Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso”, si legge sul blog.