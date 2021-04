Stefano De Martino ha perso la testa per un’alunna di Amici 20? Il gossip (FOTO)

Stefano De Martino ha un flirt con l’allieva di ballo Martina Miliddi? Il rumor

Dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, pare che Stefano De Martino al momento sia single. Usiamo il condizionale perché da giorni il suo nome è finito ancora una volta sui giornali e siti di gossip e pettegolezzi. Il giudice del Serale di Amici 20 sembrava aver chiuso anche con la cronaca rosa oltre con l’ex moglie, ma non è così.

Recentemente molti portali web hanno riportato una clamorosa indiscrezione che vorrebbe il conduttore di Stasera Tutto è Possibile invaghito di Martina Miliddi , l’allievo di ballo del talent show di Maria De Filippi voluta fortemente da Lorella Cuccarini.

Ovviamente si tratta di rumors molto divertenti e poco veritieri anche se il ballerino napoletano presso gli studi di Amici ha trovato l’amore ben tre volte, quindi non c’è da stupirsi se ci fosse anche la quarta. (Continua dopo la foto)

Il conduttore di Made in Sud insieme ad Andrea Delogu? L’indiscrezione

Ma non è finita qui. Infatti un pettegolezzo che potrebbe risultare vero è quello che hanno riportato su Dagospia, il noto portale diretto da Roberto D’Agostino. Pare infatti, che Stefano De Martino e Andrea Delogu, conduttrice de La vita in diretta estate, siano sempre più vicini, tanto da far pensare che tra loro non ci sia solo un rapporto d’amicizia.

“Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single. Stiamo parlando di Andrea De Logu e Stefano De Martino. Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare sia nata una bella amicizia. Un’amicizia molto, molto bella. I due sono infatti assai affiatati e tra loro, dicono i soliti beninformati, c’è un gran feeling. Questa intesa avrà una evoluzione? Chi vivrà vedrà!”, si legge sul sito.

Chi è Martina Miliddi?

Martina Miliddi ha 20 anni ed arriva dalla provincia di Cagliari. L’allieva del Serale di Amici 20 balla danza e latino americano da quando aveva solo cinque anni. “Per me danzare è ossigeno, è la mia possibilità di star bene e quando danzo non penso”, ha dichiarato prima del suo ingresso al talent show di Maria De Filippi. In quell’occasione ha parlato tanto della sua passione, che la accompagna da quando era piccola e si divertiva a danzare imitando le veline di Striscia la Notizia.