Vera Gemma, il fidanzato Jeda sbarca in Honduras: nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi?

Jeda sbarca in Honduras? L’indiscrezione

In queste prime tre settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma ha perso al televoto prima contro Awed e poi con Gilles Rocca. Tuttavia, l’attrice romana si trova ancora in Honduras, precisamente a Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile. Oltre a lei anche il suo giovane fidanzato Jeda ha attirato l’attenzione del pubblico, ma soprattutto quello della padrona di casa Ilary Blasi.

Il ragazzo in una recente intervista si è detto pronto a partecipare al reality show di Canale 5 nelle vesti di naufrago. Ovviamente una cosa del genere sembra molto strana anche se, stando a Dagospia, il produttore musicale potrebbe raggiungere davvero gli altri concorrenti.

La bomba mediatica di Dagospia

Sul portale web diretto da Roberto D’Agostino si è parlato di Vera Gemma a L’Isola dei Famosi 15 e soprattutto del suo giovane fidanzato Jeda che presto potrebbe raggiungere l’Honduras e diventare anche lui concorrente del noto programma Mediaset.

“Jeda sbarca in Honduras a L’Isola. Vera Gemma è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’ isola dei famosi. A suscitare molto interesse nel pubblico Jeda, il suo giovanissimo fidanzato (hanno 28 anni di differenza). A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos’altro? Ah, saperlo”, si legge su Dagospia.

Jeda svela come ha conquistato Vera Gemma

Grazie a Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021, anche il giovane fidanzato Jeda sta diventando popolare. Soprattutto all’interessamento da parte della conduttrice del reality show, Ilary Blasi. Il giovane produttore musicale ha rilasciato un’intervista rivelando come ha conquistato la naufraga romana.

“Sono stato io a farle la corte all’inizio. In pratica l’ho conquistata parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”, ha confessato l ragazzo.