Andrea Zenga mette a tacere Dayane Mello: “Il suo parere non mi interessa”

Andrea Zenga contro Dayane Mello

Nelle nuova puntata di ‘Non succederà più’ su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli quest’ultima ha ospitato Andrea Zenga, reduce dalla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio ha rotto il silenzio su Dayane Mello.

Ricordiamo che quest’ultima all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, un’amicizia che alla fine si è un po’ rovinata. Non appena la presentatrice del format radiofonico gli ha ricordato che la modella sudamericana ha messo in dubbio la sua storia d’amore con la 8enne messinese, l’ex gieffino non è rimasto a guardare. “Sinceramente non mi interessa il suo parere“, ha asserito il personal trainer.

Il suo percorso al GF Vip 5

Intervistato da ‘Non succederà più’ su Radio Radio, l’ex gieffino Andrea Zenga è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo era consapevole che tale partecipazione lo avrebbe portato ad affrontare un argomento a lui ostico: il rapporto difficile col padre Walter. A tal proposito, il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha detto: “In generale sono un ragazzo abbastanza solare. In un programma televisivo bisogna trasmettere positività alle persone che ci guardano. Ho affrontato un tema molto importante sulla mia vita, sapevo di andarlo ad affrontare. Sono stato naturale”.

Dopo essersi riavvicinato al genitore, dicendo che lui è suo fratello maggiore Nicolò sono molto contenti, ha fatto un bilancio su quello che è accaduto recentemente. Poi si è espresso sull’amicizia speciale tra l’attrice siciliana e Dayane Mello: “Tra di loro c’è stata una grande amicizia all’interno di un programma, io la rispetto, hanno avuto delle incomprensioni. So che si sentono. Sono grandi abbastanza da gestire i propri rapporti”.

Andrea Zenga innamorato di Rosalinda Cannavò

Sempre ai microfoni di ‘Non Succederà Più’ la conduttrice del format Giada De Miceli ha domandato al suo ospite Andrea Zenga: “Secondo te potevi piacere a Dayane Mello?”. A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto così: “Tra noi c’è stato un bacio vero ma per gioco. E’ stato più un gioco che altro, non penso che sia stata interessata a me. Credo che eravamo gli opposti”.

Il ragazzo inoltre ha continuato a parlare della modella brasiliana, affermando che la sua fidanzata Rosalinda Cannavò è a conoscenza che tra lui e la loro ex compagna di gioco c’è stato solamente un bacio iniziale Infine ha parlato dell’attrice messinese: “Rosalinda ha delle cose che cercavo in una donna. Mi ha colpito di lei la timidezza e i modi gentili. E’ una ragazza ammirevole, io sono fiero di come si comporta”.