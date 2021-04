DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 13 aprile: Nihat continua a stare male

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi giorni il pubblico italiano assisterà all’uscita di scena del perfido editore Yigit. Ma cosa accadrà nella puntata in onda martedì 13 aprile 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia, svelano che il padre di Sanem e Leyla sarà ancora intenzionato a non seguire un’alimentazione corretta nonostante sia consapevole di essere diabetico. Dopo aver avuto un malore a seguito della partenza della moglie Mevkibe, l’uomo continuerà a trasgredire le regole date dai medici. Ad aiutare Nihat ci penseranno Aziz e la sua compagna Mihriban.

Nihat continua a mangiare male nonostante il malore

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 13 aprile 2021, rivelano che il signor Nihat si riprenderà. Infatti, dopo essere tornato dall’ospedale e rassicurato la primogenita Leyla, il genero Emer e la vicina di casa Melehat, farà visita ad Aziz e Mihriban. In quell’occasione l’ex negoziante sarà ancora incurante dei propri problemi di salute, ma ben presto capirà di aver sbagliato a credere di poter assaggiare i piatti succulenti preparati della signora Mihriban.

Nello specifico, il secondogenito di Aziz, non appena la moglie desidererà vedere il proprio padre farsi una vacanza, si precipiterà ad organizzare in gran segreto un periodo di riposo per il suocero. Riuscirà quest’ultimo a partire? Per scoprirlo continuate a seguire la serie tv turca di Canale 5.

Aziz e la sua compagna Mihriban aiutano Nihat

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che a dare una mano ad Emre saranno il padre Aziz e la compagna Mihriban. I tre infatti, non appena si troveranno insieme al signor Nihat, non perderanno tempo per impedirgli di continuare ad abbuffarsi ancora una volta con il cibo con qualsiasi scusa.

Nello specifico, il padre di can e Sanem e la compagna Mihriban seguiranno alla lettera il consiglio dei dottori. Ossia, quello di far prendere al marito di Mevkibe un po’ di aria fresca all’aperto e di fargli fare molta attività fisica. L’ex negoziante, quindi, non riuscirà a trasgredire le regole, nemmeno quando non si troverà sotto l’occhio vigile del genero Emre e della primogenita Leyla.