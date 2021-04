Oroscopo del 12 aprile 2021: emozioni per Toro, Pesci in grande forma

Le previsioni dell’oroscopo del 12 aprile denotano una giornata molto ricca di emozioni per i nati sotto il segno del Toro. I Pesci sono in grande forma, mentre gli Acquario devono essere cauti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state lavorando ad un nuovo progetto, esso potrebbe andare in porto molto presto. Dal punto di vista sentimentale cercate di tenere a freno gli impulsi incontrollati. I single avranno opportunità di intraprendere nuove conoscenze, ma difficilmente potranno rivelarsi durature.

Toro. A partire dal pomeriggio ci saranno intense emozioni da vivere. In questo periodo siete in balia dei vostri sentimenti, pertanto, sarà molto più facile fare breccia nel vostro cuore. In campo professionale, però, dovete cercate di mostrare un po’ più di razionalità e autocontrollo.

Gemelli. I single avranno delle buone opportunità per cimentarsi in nuove conoscenze. Le coppie stabili, invece, potrebbero vivere qualche piccolo momento di stallo. Nel lavoro bisogna prendere delle decisioni. L’Oroscopo del 12 aprile vi esorta ad essere più risoluti e attivi.

Cancro. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Se siete in attesa di una risposta, cercate di mantenere la calma e di non essere frettolosi. Il lavoro procede bene, ma dovete stare attenti agli accordi che stipulerete di recente. Non fidatevi di troppe persone.

Leone. Momento molto intenso per alcune coppie. Le relazioni stabili potrebbero vivere un upgrade, quelle in crisi, però, potrebbero arrivare a prendere decisioni inaspettate. Dal punto di vista lavorativo siete molto impegnati ad inseguire i vostri sogni, questo potrebbe portarvi a trascurare tutto il resto.

Vergine. Il bisogno di amare e di essere amati la farà da padrone. Cercate di essere un po’ più razionali e obiettivi. La settimana che è appena cominciata sarà parecchio impegnativa per voi, specie dal punto di vista lavorativo. Per tale motivo, datevi da fare e non lasciate nulla al caso.

Previsioni 12 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è opportuno continuare a mantenere la calma e un profilo basso. La Luna è dissonante, pertanto, è molto facile incorrere in discussioni inattese e sterili. Sul lavoro siete molto concentrati e un po’ preoccupati per il futuro. Cercate di lavorare anche ad un piano b.

Scorpione. Godetevi questa giornata di tranquillità per quanto riguarda i sentimenti in quanto, molto presto, potrebbero nascere delle incomprensioni. La cosa importante è mantenere un equilibrio tra la ragione e il sentimento. Anche nel lavoro potreste perdere la pazienza molto facilmente.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 aprile esorta i nati sotto questo segno a mettere la quinta per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo siete molto favoriti sotto questo aspetto, in quanto siete dotati di carisma e di spirito d’iniziativa. Anche per il lavoro è un momento molto promettente.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo particolarmente stressante sotto molti punti di vista. Per quanto, sarebbe opportuno prendervi un momento per voi e dedicarvi di più alla cura della vostra mente e del vostro corpo. Cercate di essere un po’ più “egoisti”. Talvolta è una pratica necessaria.

Acquario. Giornata altalenante per quanto riguarda le emozioni. La mattinata comincerà abbastanza bene, mentre il pomeriggio le cose potrebbero complicarsi e il cattivo umore tornare a farvi visita. Cercate di mantenere la calma e di non intavolare polemiche sterili e senza senso.

Pesci. Periodo molto promettente per quanto riguarda il lavoro. Siete favoriti sotto questo punto di vista, pertanto, battete il ferro fino a che è caldo. In campo sentimentale, invece, ci sono un po’ di turbolenze, specie per quanto riguarda le coppie che erano già in crisi da tempo.