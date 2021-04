Sossio Aruta scartato da L’Isola dei Famosi 15, l’annuncio: “Ci riproverò, è il mio sogno”

Sossio Aruta e il sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi

Qualche giorno fa, attraverso una lunga intervista, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto sapere di essere entrambi in pausa con il loro lavoro a causa della pandemia. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è in cassa integrazione, mentre la compagna al momento ha dovuto chiudere il suo salone. Intervistato dal magazine Mio i due hanno comunicato che ad oggi si stanno occupando entrambi della loro figlioletta Bianca.

Anche se si sono allontanati dal piccolo schermo il loro grane sogno è di ritornarci molto presto. Ad esempio, lo sportivo campano ha rivelato di aver fatto il provino della 15esima edizione de L’Isola dei famosi, ma purtroppo è stato scartato. A quanto pare tale circostanza è dovuta alla sua precedente partecipazione al GF Vip 4. In ogni caso l’ex calciatore non si è perso d’animo dichiarando: “Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.

La coppia ambisce Pechino Express

Intervistati entrambi dal settimanale Mio, Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo hanno ammesso che gli farebbe piacere partecipare ad un altro reality show. E se l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne sembra essere molto scettica in tal senso, l’ex cavaliere è convinto che entrambi potrebbero fare un bel percorso a Pechino Express.

Si tratta del format che dopo anni di messa in onda su Rai Due ora è passato a Sky. “Sarebbe l’occasione giusta per ritagliarci del tempo solo per noi, visto che abbiamo tanti figli e siamo sempre pieni di impegni”, ha fatto sapere l’ex calciatore del Cervia.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposeranno il prossimo anno

La figlioletta Bianca sta crescendo e i loro genitori Sossio Aruta e Ursula Bennardo vorrebbero esaudire un altro sogno. Nello specifico, l’ex dama e cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne gli piacerebbe tanto convolare a nozze. Al momento questo progetto è stato messo da parte per via dell’emergenza sanitaria, ma la loro intenzione è quella di sposarsi il prossimo anno, pandemia permettendo.

Ricordiamo che lo sportivo ha ufficializzato la proposta di matrimonio diversi mesi fa all’interno della studio del dating show di Maria De Filippi. “Ci sposeremo l’anno prossimo”, ha fatto sapere la donna nel corso dell’intervista al periodico Mio.