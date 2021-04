Isola dei Famosi, Akash Kumar sbrocca davanti a tutti: “Sfig***, invidiosi. Dalla testa ai piedi”

Akash Kumar torna a tuonare su Instagram

Sono trascorse più di due settimane da quando Akash Kumar ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi 15 dopo aver perso al televoto e rifiutato di rimanere a Parasite Island. Il modello indiano che è finito al centro delle polemiche per il suo colore degli occhi e i nomi utilizzati in vari format tv, ha avuto anche un battibecco a distanza con la conduttrice Ilary Blasi.

Ma il 29enne cresciuto a Verona ha dovuto fare i conti anche con le critiche arrivate dal popolo del web per il suo comportamento ritenuto arrogante e sopra le righe. A tal proposito, l’ex naufrago ha avuto un altro duro sfogo sul suo account Instagram.

Le accuse da parte del popolo del web e la replica del modello indiano

Qualche ora fa, attraverso delle Stories su Instagram Akash Kumar ha scritto: “Cosa non si fa per il gossip”. L’ex naufrago de L’Isola dei famosi 2021 si è lamentato dell’attenzione a tratti morbosa da parte del popolo del web sulla vicenda legata ai suoi occhi apparsi finti in Honduras.

Ma in particolare molto più chiari rispetto a quelli che aveva mostrato in altre trasmissioni televisive a cui aveva partecipato, ad esempio: Ciao Darwin e Ballando con le Stelle. Il suo sguardo di ghiaccio non è naturale ma frutto di un pericoloso intervento chirurgico? Lo dicono in molti, ma il 29enne indiani ormai è davvero saturo di questa vicenda e, infastidito è sbottato così: “È la luce, ignoranti”.

Akash Kumar sbotta su Instagram per la vicenda del suo colore degli occhi

Ma non è finita qui, perché di recente Akash Kumar è tornato a farsi sentire più forte sempre sulla vicenda occhi. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha condiviso uno screenshot di un articolo in cui il noto influencer Amedeo Venza ha preso le sue difese, mostrando a tutti i follower il passaporto del modello indiano.

Ma a quanto pare nemmeno questa prova ha messo a tacere la polemica. Infatti, sul web e i vari social network continuano a farsi avanti delle persone che accusano il 29enne cresciuto a Verona di essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica illegale per cambiare il colore degli occhi. “Sfigati, invidiosi siete rifatti dalla testa ai piedi e parlate di me? Trash”, ha sbottato il ragazzo.