Tommaso Zorzi critica la tv: “Ci sono alcuni contenitori che hanno il gusto dell’orrido”

Tommaso Zorzi ospite a Tv Talk su Rai Tre

Nonostante il Grande Fratello Vip 5 è finito da oltre un mese il vincitore Tommaso Zorzi continua ad essere uno dei protagonisti della televisione italiana. Infatti, oltre ad essere un’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 mercoledì scorso ha debuttato con il suo format Il Punto Z su Mediaset Play. In più, il rampollo meneghino da due puntate è ospite nella nuova stagione del Maurizio Costanzo Show.

Sabato pomeriggio, l’attuale l’influencer 26enne è stato intervistato a Tv Talk, la trasmissione di Rai Tre che si occupa del mondo del piccolo scherzo. Il ragazzo si è lasciato andare a delle riflessioni legate all’attuale livello della televisione del nostro Paese, ammettendo che ci sarebbero dei programmi che secondo lui hanno il ‘gusto dell’orrido’.

Il rampollo meneghino giudica la televisione italiana

Nello specifico, intervistato nel programma di Rai Tre Tv Talk, l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha confessato che dell’attuale televisione del nostro Paese, cambierebbe il gusto. Inoltre, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha ribadito il fatto che ci sono dei format tv che non piacciono proprio al 26enne milanese.

“Ci sono alcuni contenitori che hanno il gusto dell’orrido”, ha asserito l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 senza però scendere nel particolare e ovviamente non ha reso noti i programmi che per lui sarebbero assolutamente da bocciare. Per il ragazzo bisogna tornare a puntare su un tipo di televisione che faccia ridere la gente e che invece non si prenda gioco di queste ultime.

Tommaso Zorzi criticato dal popolo del web

Ospite a Tv Talk su Rai Tre, Tommaso Zorzi ha detto anche: “A volte da spettatore faccio fatica a guardare”. L’influencer milanese ha ammesso di essere un grande estimatore della televisione trash, tuttavia ha sottolineato che bisogna stare attenti a non cadere nel maleducato. “C’è un livello oltre il quale non bisogna andare”, ha asserito il vincitore del GF Vip 5 durante il suo intervento nel format di Massimo Bennardini.

Affermazioni che immediatamente hanno fatto il giro del web e dei social, scatenando una serie di reazioni, lacune di esse negative. Infatti, in molti gli hanno puntato il dito contro dicendo che lui è l’ultimo che può dare dei giudizi del genere quando la sua carriera è iniziata e sta continuando all’insegna del trash.