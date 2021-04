Uomini e Donne, brutte notizie per i fan: “Non c’è più il pubblico” cosa è successo (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una brutta notizia per i fan di Uomini e Donne. Nello specifico pare che, a causa della diffusione del Coronavirus e non solo, Maria De Filippi abbia deciso di fare dietrofront in materia di pubblico.

I telespettatori più accaniti si saranno certamente resi conto che sul web stanno trapelando pochissime informazioni in merito a quanto accade durante le registrazioni. Il motivo risiede nel fatto che dallo studio pare sia stato fatto fuori il pubblico. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Pubblico assente a Uomini e Donne

Uomini e Donne è unta trasmissione pomeridiana che non va in onda in diretta, ma viene registrata. I fan, però, hanno sempre avuto la possibilità di conoscere le informazioni in anticipo grazie alle “talpine” sedute tra il pubblico del programma. Da un po’ di settimane a questa parte, le anticipazioni in merito a quanto accade sono davvero scarse sul web. La ragione celata dietro queste lacune risiede nel fatto che la conduttrice pare abbia deciso di apportare alcune modifiche al format.

In queste ore, i telespettatori di Uomini e Donne hanno ricevuto una brutta notizia in merito al pubblico. Alle puntate, infatti, pare non siano più ammessi soggetti esterni. Questo, dunque, implica l’impossibilità di conoscere in anticipo quello che accade. La notizia è pervenuta da una pagina che si occupa della trasmissione, la quale era annoverata tra le talpe in grado di fornire informazioni sulle registrazioni.

I motivi celati dietro questa brutta notizia

Da un po’ di puntate, infatti, allo studio è concesso l’accesso solo a quattro gatti. Un numero eccessivamente esiguo di persone ha la possibilità di prendere parte alle registrazioni, pertanto, anche le indiscrezioni stanno andando via via riducendosi. A generare questa brutta notizia per i fan di Uomini e Donne pare sia stato il covid. Ad ogni modo, è probabile che la padrona di casa abbia deciso di cavalcare l’onda a seguito di tutte le polemiche che ci sono state di recente.

Nelle precedenti puntate, infatti, Aurora Tropea, attualmente fuori dal parterre, era stata accusata di essere l’informatrice di una pagina che si occupa di gossip. Messa alle strette, la donna decise di abbandonare la trasmissione. Dopo tali polemiche, le talpine hanno cominciato a scarseggiare. Forse la De Filippi ha deciso di rendere più serrate le puntate in modo da non lasciar trapelare anticipazioni in merito.