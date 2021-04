Domenica In, Pupo e Mara Venier lanciano una frecciatina a Barbara D’Urso: “La vuoi salutare?”

Nella puntata dell’11 aprile di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha intervistato anche Pupo. L’ex opinionista del GF Vip 5 si è lasciato molto andare nel corso del dibattito, durante il quale sono stati toccati svariati argomenti inerenti vita privata e carriera.

Nel corso della conversazione, però, è saltato fuori il nome di Barbara D’Urso, storica presentatrice competitor della Venier. Ebbene, in tale occasione i due protagonisti non hanno potuto fare a meno di lanciare qualche simpatica frecciatina.

Pupo e Mara parlano di Barbara D’Urso a Domenica In

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Pupo ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Prima di entrare nel vivo della conversazione, però, la presentatrice ha cominciato ponendo l’attenzione sul tema dei vaccini. A tal proposito, il cantante ha ammesso di essere assolutamente favorevole a sottoporsi a qualunque tipo di vaccino. Per avvalorare la sua ipotesi, il protagonista ha detto che in passato si è sempre vaccinato. Specie quando partecipò al reality show La Fattoria, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, dovette sottoporsi ad un numero elevatissimo di iniezioni proprio per tutelarsi.

Una volta saltato fuori il nome di Lady Cologno, però, è stato inevitabile fare qualche commento. Mara, infatti, nel sentire quel nome, ha subito interrotto il suo interlocutore ed ha detto salutato la sua “rivale” in termini professionali. Pupo l’ha guardata un po’ imbarazzato, al che la Venier gli ha chiesto se anche lui avesse piacere a salutarla. L’ospite, un po’ imbarazzato, ha acconsentito.

Il retroscena tra il cantante e la conduttrice

I due, poi, sono scoppiati a ridere facendo scatenare i telespettatori con commenti e allusioni sui social. Il motivo di tale imbarazzo risiede nel fatto che tra Pupo e Barbara D’Urso non scorre affatto buon sangue e la conduttrice di Domenica In ne era perfettamente consapevole. In passato, infatti, la donna querelò il cantante a seguito di alcune sue affermazioni poco gradite da Lady Cologno. Da quel momento in poi, tra i due è calato il gelo.

Tra Mara e Barbara, invece, pare sia tornato il sereno. Prima della partenza dei due programmi competitor, ovvero, Domenica In e Domenica Live, le due donne si stanno facendo i reciproci in bocca al lupo. Questo, dunque, lascia intendere che i presunti dissapori esistenti tra le due non ci sono più o, forse, non ci sono mai stati davvero.