Samantha De Grenet stronca Stefania Orlando: “Non parlo di lei perché per me il GF Vip è finito”

Samantha De Grenet e Stefania Orlando: le liti al GF Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da oltre un mese ma sul web e sui giornali si continua a parlare molto di alcuni protagonisti del reality show di Canale 5. Ad esempio, oltre al vincitore Tommaso Zorzi, nuovo ‘acquisto’ Mediaset, ultimamente i media hanno affrontato il difficile rapporto tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Chi ha seguito il programma sa perfettamente che la soubrette e l’ex conduttrice Rai non si sono sopportate e nella casa più spiata d’Italia se le sono dette di santa ragione. Di recente, però, l’e di Leonardo Pieraccioni ha stroncato sul nascere una domanda che le è stata rivolta sull’ex compagna d’avventura.

La soubrette fa intendere di non avere nessun rapporto con la conduttrice

Nonostante dopo qualche settimana Stefania Orlando e Samantha De Grenert sembrava avessero chiarito, una volta terminato il Grande Fratello Vip 5, sui suoi canali social le due ex gieffine si sono lanciate una serie di frecciatine velenose. Delle shade che hanno attirato l’attenzione del popolo del web e non solo. Recentemente, nel corso di una lunga intervista per il portale web SuperGuidaTv, la soubrette romana ha confessato in che rapporti è oggi con la moglie di Simone Gianlorenzi.

“Di Stefania così come di qualsiasi altro concorrente della casa non parlo perché per me il Grande Fratello Vip è finito. Credo che la veridicità delle persone si veda fuori dalla casa e non sono io a dover giudicare o criticare le persone. Lascio la possibilità di fare questo alle persone”, ha detto la donna che un apio di settimane fa è stata vittima di uno scherzo de Le Iene Show.

Samantha De Grenet e il suo futuro in televisione

Ma non è finita qui, sempre su SuperGuidaTv Samantha De Grenet ha parlato anche del suo futuro sul piccolo schermo, confessando anche a quale trasmissione televisiva vorrebbe tanto partecipare.

“In questo momento il mio futuro televisivo è incerto e difficile come lo è anche per gli altri colleghi. Spero che ci saranno tempi migliori per proporre qualcosa di nuovo e di diverso. Oltre ai reality, condurrei programmi che tengono compagnia alle persone. Ho scritto un format e conto di poterlo proporre quando ci sarà la possibilità. “Ballando con le stelle” sarebbe il mio programma ideale perché imparerei a ballare e poi avrei l’opportunità di lavorare con Milly Carlucci che è una signora della televisione. Purtroppo però esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality. Chissà però che Milly non cambi idea”, ha fatto sapere l’ex gieffina.