Uomini e Donne, anticipazioni del 12 aprile: Giacomo dà una possibilità a Carolina

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Le anticipazioni forniti in rete da Il Vicolo delle News svelano che oggi pomeriggio, lunedì 12 aprile 2021 si partirà con il Trono classico. Dopo aver parlato a lungo di Gemma Galgani e della sua esterna con l’ex Nicola, ma anche di Roberto, più tardi sarà il turno di Giacomo.

Quest’ultimo nei precedenti episodi ha avuto qualche disguido con le sue corteggiatrici, quindi nella puntata odierna si troverà ancora una volta a litigare con Martina e Carolina. Ovviamente si continuerà a parlare anche del Trono over. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà alle 14:45 su Canale 5.

Trono classico: il tronista Giacomo tra due fuochi

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano che Giacomo si accomoderà al centro dello studio. Il tronista, nella precedente registrazione aveva avuto una forte discussione con Carolina, la quale si era molto arrabbiata per essere rimasta ancora una volta ai box. Nell’appuntamento odierno, però, si verrà a sapere che il ragazzo abbia deciso di accontentarla.

I due, infatti, in settimana si sono incontrati per un’esterna ed hanno la possibilità di approfondire quando successo in trasmissione qualche giorno prima. La frequentazione con Martina procede a gonfie vele, anche se nella puntata precedente la corteggiatrice si era infastidita per le attenzioni rivolte all’altra giovane. Inoltre, in trasmissione si parlerà anche degli altri due tronisti: Massimiliano e Samantha.

Trono over: Luca alle prese con Elisabetta

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che si concluderà con Luca che in settimana è uscito con Elisabetta e Anna Maria. La dama canterà e danzerà latino-americano. I due protagonisti del Trono over hanno cenato insieme, ballato e si è sentito molto coinvolto da lei.

Tuttavia, in studio comunicherà alla stessa e a tutti i presenti che non gli è scattato nulla e così deciderà di interrompere la frequentazione. Lei ci rimarrà molto male perché non se l’aspettava minimamente. Quindi interverrà Gianni Sperti che si aspettava che ci fosse stato qualcosa di fisico tra loro due. Lo storico opinionista rimarrà sorpreso nell’apprendere che non è così.