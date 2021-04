Iva Zanicchi attacca Akash Kumar: “E’ un imbecillone, la stupidità è di tutte le età”

Iva Zanicchi critica il modello indiano

Iva Zanicchi è stata ospite a Domenica Live dove, oltre ad aver ricevuto una commovente sorpresa, ha parlato anche del suo ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 5. “La stupidità è di tutte le età”, ha detto l’Aquila di Ligonchio commentando l’acceso battibecco che ha avuto settimane fa con l’ex naufrago Akash Kumar.

L’80enne, senza giri di parole ha commentato così: “Ha detto: siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. La stupidità però è di tutte le età. Akash è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi”.

La cantante emiliana parla della morte del fratello

Parlando della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, la padrona di casa di Domenica Barbara D’Urso ha menzionato il comico Beppe Braida. Quest’ultimo, infatti, qualche giorno fa ha lasciato l’Honduras perché il padre è stato ricoverato per il Covid e la madre è risultata positiva.

Ricordiamo che mesi fa anche Iva Zanicchi è stata ricoverata per il virus, anche suo fratello che purtroppo è venuto a mancare. “Lui è morto il 25 novembre, io ancora adesso non riesco a elaborare questo lutto atroce, per come si sono svolti i fatti. Eravamo ricoverati nello stesso reparto. Lui stava benino quando io sono uscita. Ero abbastanza tranquilla. Nel giro di due giorni, invece… Ho capito che al sesto o settimo giorno o guarisci o succede il dramma. Spero che Braida sia partito subito, ha fatto bene ad andare via”, ha fatto sapere la cantante emiliana.

Iva Zanicchi parla di Vera Gemma

Ospite a Domenica Live, Iva Zanicchi ha speso delle parole anche per Vera Gemma, al momento naufraga di Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile. “Mi piace più il fidanzato, lui è un cartone animato, è così composto. Lei è un vulcano. L’amore non ha età”, ha detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021. Poi nel salotto di Barbara D’Urso ha ironizzato così: “Anche io ho un uomo più giovane di me di dieci anni e sembra mio nonno”.

Prima della grande sorpresa, l’80enne è tornata a parlare della figlia di Giuliano Gemma: “Si tratta di un amore giovane, nato da poco, io sono certa che lei possa non tradirlo. Ho un nipote di 22 anni che è un bambino. Io da ragazzina, a dieci anni, ero innamorata di un uomo di trenta, ero innamorata anche del prete, don Erio. Non lo vedo dal mio primo matrimonio”.