Simona Ventura, il suo nuovo programma fa flop: “Rischia la chiusura anticipata”

Simona Ventura è tornata alla ribalda sul piccolo schermo con il suo nuovo programma Game of Games che, tuttavia, si sta rivelando un flop. I primi due appuntamenti della trasmissione si sono rivelati alquanto fallimentari in termini di ascolti.

Per tale ragione, sul web si sono diffuse molte critiche volte a penalizzare la conduzione della presentatrice. Ad ogni modo, alla luce di quanto accaduto, pare che presto possano essere prese delle decisioni alquanto spiacevoli per Super Simo.

Il flop di Game of Games

Game of Games è un format ispirato alla versione statunitense ideata da Ellen DeGeneres. Si tratta di un programma in cui alcuni personaggi famosi e non si mettono in gioco sottoponendosi a sfide davvero esilaranti. il più bravo, che sarà riuscito a superare tutte le prove, potrà avere accesso all’ultimo gioco, il più difficile, con il quale potrà accaparrarsi il premio finale. Ad ogni modo, le prime due puntate del programma di Simona Ventura si sono rivelate un flop.

La puntata d’esordio del 31 marzo 2021, infatti, riuscì a totalizzare un numero di 1.267.000 spettatori, pari al 5,1% di share. Nella seconda serata di messa in onda, però, si è verificato il dato peggiore. Mercoledì 7 aprile, infatti, il programma ha totalizzato solo 917.000 spettatori, pari al 3,7% di share. Tale dato risulta particolarmente preoccupante, pertanto, pare che la Rai stia per correre ai ripari.

Possibile dura decisione per Simona Ventura

Tuttavia, è opportuno precisare che nella puntata di mercoledì scorso, Game of Games si è dovuto scontrare con l’ultima puntata della serie di Sabrina Ferilli. Forse è proprio questo il motivo per il quale Simona Ventura ha fatto flop. Ricordiamo, infatti, che la fiction Svegliati amore mio ha concluso con 3.543.000 spettatori, garantendo a Mediaset uno share del 15,2%. Se il motivo del crollo di ascolti del programma di Rai 2 è dovuto alla concorrenza, non ci resta che attendere la puntata del 14 aprile per vedere come se la caverà.

Nel frattempo, Simona non ha affatto commentato questo risultato fallimentare. Tuttavia, è comprensibile che sia rimasta parecchio male considerando la voglia che aveva di tornare alla ribalta. In una precedente intervista, inoltre, aveva anche dichiarato di gradire moltissimo questa tipologia di format. Questo perché esso è in grado di intrattenere e far sorridere i telespettatori soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.