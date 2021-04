Avanti un altro pure di sera, Patrizia De Blanck perde un dente: Paolo Bonolis sbalordito (VIDEO)

Ieri, domenica 11 aprile 2021 è andata in onda la prima puntata di Avanti un altro pure di sera e tra i concorrenti ci sono stati alcuni ex volti del GF Vip 5 tra cui Patrizia De Blanck. La contessa è riuscita ad arrivare fino al gioco finale regalando ai telespettatori momenti esilaranti.

Il suo percorso è stato divertente sin dal primo momento. All’inizio del gioco, infatti, la contessa si è seduta dinanzi Paolo Bonolis e Luca Laurenti ed ha fatto un annuncio spiazzante. La donna, infatti, ha ammesso di aver perso un dente poco prima della puntata.

L’incidente di Patrizia ad Avanti un altro

Nel primo appuntamento serale con Avanti un altro ha giocato anche Patrizia De Blanck. La protagonista è stata tra le prime concorrenti in gara, la quale è riuscita ad accaparrarsi il premio maggiore insieme a Cristiano Malgioglio. I due, infatti, hanno partecipato all’ultimo gioco gareggiando per vincere il montepremi accumulato da devolvere in beneficenza. Ad ogni modo, nel corso della puntata si sono verificati svariati episodi davvero esilaranti. Quello maggiormente degno di nota è, certamente, il fatto che la donna si è ritrovata in diretta senza un dente.

Dopo essersi presentata, il conduttore ha notato che ci fosse qualcosa di molto strano nella bocca della protagonista. Per tale motivo le ha chiesto cosa fosse accaduto al suo dente. Lei, con fare estremamente mortificato, ha chiesto al presentatore di non parlargliene. Qualche ora prima, infatti, mentre era intenta a mangiare un biscotto, ha avuto un incidente.

Le gaffe della De Blanck

La contessa ha proseguito nel racconto ed ha spiegato che, improvvisamente, le è saltato un dente. Il suo rammarico è stato soprattutto nell’apprendere che non si trattasse di una capsula ma di un dente vero e proprio. Durante tale esilarante racconto, Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di mostrarsi basito. In tutta la puntata, infatti, non ha fatto altro che prendere in giro la concorrente.

Oltre a perdere un dente, però, Patrizia De Blanck ha generato scalpore ad Avanti un altro anche per altre ragioni. La donna, infatti, si è scontrata con Luca Laurenti ed ha accusato il collaboratore di Bonolis di non sapersi esprimere. Ad un certo punto, infatti, ha interrotto il gioco ed ha chiesto a Paolo di leggere la domanda al posto di Luca. Il momento più esilarante, però, è stato il gioco finale, in cui Patrizia e Cristiano hanno fatto impazzire il conduttore non riuscendo ad azzeccare una risposta.