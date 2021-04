Il Paradiso delle signore trama 14 aprile: delusione per Dora, Irene finisce nei guai

La trama della puntata di mercoledì 14 aprile del Paradiso delle signore rivela che Dora verrà a conoscenza di una triste realtà che riguarda Nino. Irene, invece, si troverà nei guai al grande magazzino a causa di Giuseppe Amato.

Per quanto riguarda Marta e Vittorio, invece, tra i due continuerà ad esserci un clima parecchio teso, tuttavia, non potranno fare a meno di stare reciprocamente l’uno nei pensieri dell’altra. Adelaide, invece, taglierà fuori Fiorenza dall’organizzazione di un evento molto importante per il Circolo.

La delusione di Dora nella puntata del 14 aprile

Nel corso della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Dora sarà sempre più colpita da Nino. Le veneri, allora, non potranno restare inermi dinanzi questa notizia, pertanto, cominceranno a fare di tutto per avvicinare i due protagonisti. La vita di Nino, però, sembra piena di intrighi, cosa che spingerà le ragazze a credere che possa essere fidanzato segretamente. La verità, però, è un’altra ed è ben più amara di quanto ci si potesse aspettare. Le dame, infatti, verranno a conoscenza del fatto che il ragazzo sia un seminarista.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide sarà in fibrillazione per l’organizzazione dell’evento al Circolo proposto da Dante Romagnoli. Si tratta di un’occasione estremamente importante pertanto, la contessa non può sbagliare un colpo. La donna convocherà subito a rapporto Ludovica per chiederle di occuparsi dell’organizzazione dell’evento. La contessa, però, baderà bene ad escludere completamente Fiorenza. Come la prenderà quest’ultima?

Irene nei guai al Paradiso delle signore

Le anticipazioni dell’episodio numero 128 del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 14 aprile, rivelano che Marta e Vittorio saranno sempre nei pensieri l’uno dell’altra. I due non potranno fare a meno di pensarsi, tuttavia, ciò che è accaduto nelle loro vite ha messo a dura prova il matrimonio. Giuseppe, intanto, troverà il modo di dissimulare i sospetti sul suo conto in merito alla contraffazione degli abiti della nuova collezione. Nello specifico, infatti, l’uomo farà ricadere le colpe su Irene.

Il signor Amato parlerà con Vittorio e gli dirà di essere venuto in possesso di un’informazione molto importante, un po’ per caso. Nello specifico, comunicherà al direttore dello shopping center che la Cipriani sia alla ricerca di un abito elegante da indossare per un’occasione speciale. Giuseppe insinuerà che la ragazza abbia puntato proprio alcuni degli abiti della nuova collezione.