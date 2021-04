Oroscopo 13 aprile 2021: Ariete decisi, Capricorno ricompensati

Le previsioni dell’oroscopo del 13 aprile 2021 denotano una giornata rivelatrice per i nati sotto il segno dell’Ariete. Nuovi inizi per Toro, mentre i Pesci devono fare attenzione sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I tira e molla non saranno più consentiti. Questo è il momento di prendere le decisioni, sia in campo professionale sia sentimentale. Non guardatevi più indietro e andate avanti per la vostra strada. Per quanto riguarda la fortuna, invece, le stelle diventano positive dalla fine della settimana.

Toro. Oggi sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda i nuovi inizi. Le relazioni o i lavori appena nati potranno decollare con molta facilità. Se, invece, siete impelagati in una relazione da parecchio tempo, allora è opportuno fare qualche valutazione. Non siate troppo severi con voi stessi.

Gemelli. L’Oroscopo del 13 aprile vi esorta a guardare avanti, specie dal punto di vista dei sentimenti. Sul lavoro è opportuno valutare attentamente un nuovo progetto. Se la strada che avete intrapreso fino ad oggi non vi soddisfa appieno, siete ancora in tempo per cambiare tutto.

Cancro. Mantenete la calma in amore. Questi giorni potrebbero celare delle insidie. Dietro i sorrisi apparenti potrebbero celarsi, in realtà, dei problemi irrisolti. Attenti ai tasti che andrete a toccare. Sul lavoro ci vuole un po’ di creatività e di spirito d’iniziativa per fare colpo.

Leone. Nel corso della giornata odierna potreste ricevere delle provocazioni poco piacevoli. Cercate di non cedervi. Alcune persone potrebbero godere nel vedervi perdere la pazienza, pertanto, non date loro questa soddisfazione. L’amore non deve essere la vostra valvola di sfogo.

Vergine. Momento di ripresa per quanto riguarda i single. Guardate attorno perché l’anima gemella potrebbe essere più vicina di quanto pensiate. Non siate insicuri sulle scelte. Mostrare un atteggiamento sicuro e spavaldo vi sarà di grande aiuto per riuscire ad ottenere tutto ciò che vorrete.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è tempo di chiarimenti. Se ci sono delle questioni in sospeso, meglio attendere tempi migliori per intavolare delle discussioni, perché potreste finire per fare peggio. Sul fronte lavorativo, invece, è opportuno guardarsi bene attorno, non tutti sono sinceri.

Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero mostrare una certa inefficienza nello gestire questioni burocratiche. Anche se non vi aggrada, purtroppo, è un aspetto della vita che bisogna tenere in considerazione. In campo sentimentale, invece, si respira un po’ di tensione.

Sagittario. L’Oroscopo del 13 aprile 2021 dà ottime notizie per quanto riguarda i single. L’amore è molto vicino, pertanto, non perdete la speranza. Le coppie stabili, invece, potrebbero approfittare di questi giorni per consolidare ulteriormente il loro legame. Sul lavoro ci vuole calma.

Capricorno. Il vostro stato d’animo va verso un graduale miglioramento. Cercate di non lasciare che il vostro umore venga offuscato dalle persone che vi circondano, alcune delle quali non vogliono altro che eclissarvi. Sul lavoro tutti gli sforzi fatti fino a questo momento vi saranno ricompensati.

Acquario. Qualche imprevisto potrebbe turbare la vostra serenità in campo sentimentale. Se siete alla ricerca di forti emozioni, questo è il momento adatto per lasciarvi andare. Dal punto di vista professionale, invece, siete sommersi dalle cose da fare e dagli impegni. Ci vuole maggiore organizzazione per riuscire a gestire tutto senza problemi.

Pesci. Approfittate di questo periodo per risolvere tutte le questioni in sospeso. Se dovete chiarire con una persona cara, meglio farlo entro i primi 15 giorni del mese. Per quanto riguarda il lavoro, invece, potrebbero arrivare delle notizie non proprio entusiasmanti, specie per chi lavora in proprio.