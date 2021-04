Grave lutto per Ivana Mrazova, lo straziante messaggio della compagna di Luca Onestini (FOTO)

In queste ore, la modella Ivana Mrazova ha annunciato un grave lutto su Instagram. La compagna di Luca Onestini ha appena perso prematuramente suo padre e il post è divenuto virale nel giro di pochissimo tempo.

Moltissimi sono stati i fan, gli amici e i parenti che sono accorsi al di sotto della foto per mostrare tutto il cordoglio e la vicinanza alla protagonista. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa si sta verificando nella vita della modella.

Ivana annuncia il grave lutto

Ivana Mrazova ha appena subito un grave lutto. Suo padre, infatti, si è spento prematuramente in queste ore. A dare l’annuncio ufficiale è stata la diretta interessata attraverso un post su Instagram. Nel contenuto in questione è presente una foto in cui sono ritratti Ivana da piccola e suo padre, intento a farle il bagnetto in una vasca. I due sono sorridenti e spensierati ed è proprio così che la modella ha voluto ricordare il suo defunto padre.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Ad ogni modo, l’imprenditore aveva un quadro clinico non perfettamente in salute. Diversi anni fa gli fu diagnosticato un brutto male al collo e fu costretto a sottoporsi ad una lunga e difficile operazione. A seguito di tale intervento, però, furono toccati alcuni nervi causando la paralisi delle braccia. Da quel momento in poi, dunque, la vita di Ivana è duramente cambiata. (Continua dopo il post)

I rumors sulla Mrazova e Onestini

Per lei è stato molto difficile abituarsi a vedere suo padre in quelle condizioni invalidanti. Ad ogni modo, moltissime persone si sono unite al lutto di Ivana Mrazova, primo tra tutti il suo fidanzato Luca Onestini. Quest’ultimo si è limitato a pubblicare un cuore rosso al di sotto del post struggente in cui la donna ha salutato suo padre per l’ultima volta. Anche l0amico e collega Raffaello Tonon si è unito al grido di dolore della protagonista.

Ricordiamo che nel recente periodo Ivana e Luca sono finiti al centro di una polemica in quanto in molti credevano che si fossero lasciati. A smentire tutte le indiscrezioni sul loro conto è stata proprio la modella attraverso un post su Instagram. Con una foto appassionata insieme al suo compagno, dunque, la modella ha messo a tacere tutti i rumors sulla loro storia.