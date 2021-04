Rum che passione: ecco le proposte più gettonate tra gli appassionati

Il rum ricopre da sempre un posto speciale nella classifica dei distillati amati dagli appassionati. Poter degustare alcune delle migliori proposte sul mercato è un sogno che accomuna moltissime persone. Conoscere le possibilità più richieste e sapere come rintracciarle diviene allora un’opzione allettante.

Gli appassionati sanno bene quanto possa essere interessante poter degustare un buon rum. Questo prodotto figura sempre tra le opzioni più desiderate dagli intenditori all’interno di un’ipotetica classifica di acquaviti.

Solo attraverso un’analisi puntuale e un acquisto consapevole, in ogni caso, la persona sa di avere l’occasione di degustare un prodotto di reale valore. Questo spiega anche quanto sia importante conoscere i rum più consigliati e richiesti, così da avere la massima comprensione dello scenario di riferimento.

Un aiuto, a questo proposito, arriva dalle risorse messe a disposizione dai portali specializzati nella vendita di prodotti enogastronomici, che forniscono agli utenti dettagliate schede tecniche che permettono di prendere in esame tutte le principali caratteristiche di questo liquore così amato. Ne rappresenta un esempio Saporideisassi.it, che offre una ricca proposta di rum online attentamente selezionati tra i migliori disponibili su mercato.

I rum più richiesti da degustare e assaporare

I rum più apprezzati e ricercati online dagli appassionati sono numerosi, merito anche degli ampi cataloghi messi a disposizione dai migliori portali specializzati. A tal proposito è d’obbligo citare innanzitutto Zacapa Royal, una proposta di vera eccellenza, distillata come sempre dalla celebre azienda Zacapa.

La particolarità che riesce a dare vita a questo prodotto incredibile risiede nella sua lavorazione. Per ottenere questo rum occorre, difatti, miscelare acqueviti dal diverso invecchiamento. In aggiunta, poi, viene dato ulteriore valore alla miscela ottenuta facendola affinare in speciali botti dal legno di rovere francese.

Un’altra opzione molto gettonata per la sua alta qualità e il suo taglio innovativo nasce sempre in casa Zacapa. Il riferimento in questo caso è al Rum Zacapa Ediciòn Negra. L’azienda ha creato questo blend unendo numerosi rum che sono prima stati fatti invecchiare per un periodo che va dai sei ai ventiquattro anni. Ottenere però il risultato ideale al tempo stesso deciso e morbido è una questione di cura e attenzione ai dettagli. Oltre al procedimento speciale, quindi, è necessario che il rum possa essere affinato e arricchito dai profumi di ben specifiche erbe aromatiche.

Proseguendo, poi, è possibile notare come risulti molto apprezzato anche il Don Papa Rum Rye Aged, un prodotto in edizione limitata proposto dal famoso marchio filippino. Grazie a un’accurata procedura di lavorazione è nato un rum che sa affascinare il palato e conquistare i degustatori per quei suoi speciali toni speziati. Una combinazione unica che sa unire con sapienza gli ingredienti al fine di creare un’acquavite dal sapore distintivo perché radioso, speziato e fruttato.

Come individuare un rum di qualità?

Da queste brevi esplorazioni è semplice capire il perché questi rum figurino tra le proposte più ricercate e apprezzate.

Sorge a questo punto una domanda che ogni consumatore attento dovrebbe porsi quando sceglie di acquistare un distillato di questo genere. Come è possibile selezionare un rum che sia di vera qualità?

Procedere in questa operazione è veloce e intuitivo se si conoscono alcuni semplici fattori a cui guardare. In prima battuta è bene partire dal gusto personale e dall’impiego che si desidera fare del distillato. A queste accortezze preliminari è sempre utile unire l’analisi del colore, della fermentazione e dell’invecchiamento a cui è stato sottoposto il prodotto.

Ecco perché quando si vuole acquistare un rum di valore online, come detto, è essenziale fare affidamento su negozi digitali specializzati nel proporre prodotti tipici provenienti dalle diverse aree del mondo.