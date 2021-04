Tina Cipollari avrebbe contratto il Covid: “Bloccati preparativi per il matrimonio” (FOTO)

Sono molte le indiscrezioni che in questo periodo stanno circolando su Tina Cipollari, quella più recente riguarda il fatto che la donna potrebbe aver contatto il covid. L’influencer Amedeo Venza ha da poco dato un’indiscrezione sul suo profilo Instagram in cui ha svelato dei retroscena sulla vamp di Canale 5.

Tutti i telespettatori della trasmissione si saranno resi conto del fatto che la donna è assente dallo studio da diverso tempo. Le supposizioni sono diverse. Scopriamo quali sono quelle più accreditate.

Le voci su Tina Cipollari affetta da Covid

In queste ore è stata diffusa sul web un’indiscrezione su Tina Cipollari e il fatto che pare abbia contratto il Covid. La storica opinionista di Uomini e Donne è assente dallo studio da diverse registrazioni. In un primo momento dava luogo a dei collegamenti via webcam, ma nell’ultimo periodo anche quelli sono saltati. L’influencer Amedeo Venza aveva asserito che, da fonti vicine alla donna, avesse appreso che la Cipollari fosse impegnata con i preparativi del suo matrimonio. Tale ipotesi è alquanto accreditata in quanto è stata Tina in persona a dire di avere intenzione di convolare a nozze con Vincenzo Ferrara.

Ad ogni modo, da un po’ di ore è trapelata un’altra notizia a riguardo. Nello specifico pare che la donna possa essere risulterà positiva al covid. Fonti a lei viene, infatti, hanno asserito che la protagonista sia stata costretta ad interrompere le collaborazioni lavorative attualmente in atto e non solo. Ad essere stati interrotti sono anche i preparativi per il tanto atteso matrimonio. (Continua dopo la foto)

Tina ancora assente da Uomini e Donne

Andando sull’account Instagram di Tina Cipollari, però, non c’è ancora alcun riferimento al fatto che possa aver contratto il Covid. L’opinionista è assente da diversi giorni dal web e la cosa sta suscitando molta preoccupazione anche nei fan. Questi ultimi stanno continuando a mandare messaggi alla donna nella speranza di comprendere cosa le sia successo. Le ultime indiscrezioni sul programma di Canale 5, però, non danno buone notizie in tal senso.

In particolare, infatti, pare che nella registrazione che si è effettuata sabato 10 aprile l’opinionista fosse ancora assente dagli studi Elios, e non solo. Pare che la conduttrice e tutti i presenti in studio stiamo continuando a non dare spiegazioni al pubblico circa le sorti della collega di Gianni Sperti. Non ci resta che attendere per saperne di più.