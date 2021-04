Elettra Lamborghini la drastica decisione: “Dopo L’isola dei famosi sparirò”

La drastica decisione di Elettra Lamborghini

Insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini è l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La ricca ereditiera nell’ultimo periodo era risultata positiva rimandando il suo debutto nel reality show di Canale 5. Recentemente la cantante ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano nazionale Libero, dove ha confessato alcuni dei suoi progetti futuri.

A grande sorpresa, l’ex giurata di The Voice Senior ha svelato che una volta terminata la trasmissione condotta da Ilary Blasi si allontanerà dalle scene, ovviamente non per sempre, ma per un un certo arco di tempo. Una rivelazione che sicuramente senza ombra di dubbio lascerà senza parole tutti i sostenitori della cantante emiliana. “Partecipo a L’isola dei famosi e poi mi fermo per un bel po’, sparirò. Non voglio bruciarmi sovra-esponendomi. Probabilmente andrò all’estero, nonostante le soddisfazioni lavorative è stato un anno molto difficile per me visto che ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso”, ha asserito la Lamborghini.

La cantante parla dei pregiudizi che certe persone provano nei suoi confronti

Chi segue Elettra Lamborghini sui suoi canali social e in televisione sa perfettamente che è bella, ricca perché è una delle eredi della maison automobilistica. Nonostante tutte queste qualità, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 è spesso preda di pregiudizi che la infastidiscono parecchio.

Intervistata dal quotidiano Libero, la cantante ha affrontato proprio questo tema. “C’è sempre l’idea che sei raccomandata senza particolari doti. Mi infastidisce quando la gente pensa che sei ricco e trova inutile che lavori. Invece è fondamentale lavorare, odio la noia”, ha confessato la collega di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Elettra Lamborghini parla del suo cognome

Qualche giorno fa Elettra Lamborghini ha criticato aspramente un naufrago della 15esima edizione de L’isola dei Famosi. Mentre nella lunga intervista per Libero, l’ex giurata di The Voice of Italy ha affrontato un altro tema abbastanza delicato per lei. “Spesso avere un cognome importante è una grande rogna”, ha detto la cantante emiliana.

Ricordiamo che quest’ultima durante la sua quarantena in casa dovuta alla sua positività al virus ha subito un grave lutto. Purtroppo è venuta a mancare la sua cagnolina che il pubblico di Canale 5 aveva visto in diretta durante la prima puntata stagionale del reality show di Ilary Blasi.