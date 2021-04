DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 14 aprile: Emre geloso di Leyla

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata pomeridiana in onda mercoledì 14 aprile 2021?

Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Emre sarà molto infastidito quando scoprirà che la moglie Leyla sarà in compagnia del suo vecchio maestro di canto, un certo Ferit. Quest’ultimo sarà molto contento di rivedere la sua allieva dopo tanti anni. Mentre Nihat dovrà seguire una dieta.

Emre geloso si Ferit, il maestro di Leyla

Le anticipazioni della puntata odierna di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 14 aprile 2021, rivelano che Leyla finalmente incontrerà il proprietario di uno studio musicale. In quell’occasione la sorella maggiore di Sanem verrà a conoscenza che la persona in questione è Ferit, il suo primo insegnante di canto.

A quel punto il marito Emre manifesterà immediatamente un sentimento di gelosia quando si renderà conto dell’evidente complicità tra la sua consorte e l’artista. Inoltre, il fratello di Can noterà un certo interesse da parte dell’uomo. Nel frattempo il fotografo e la scrittrice, dopo aver passato una romantica serata in un locale in compagnia dei loro rispettivi fratelli ed essersi lasciati andare a un ballo appassionato. Quindi, decideranno di rimanere a dormire a casa di quest’ultimi.

Can e Sanem uniti contro la contraffazione delle creme della Aydin

Subito dopo Sanem e Can dovranno presenziare a un importante incontro professionale. Nel frattempo, il signor Nihat non appena scoprirà che sua figlia Sanem si trova con l’ex fidanzato Divit non nasconderà il suo disappunto. La giovane scrittrice, dopo essere riuscita a intercettare una chiacchierata tra Cemal e Yigit, scoprirà dell’esistenza di un magazzino in cui sono stati nascosti dei prodotti clonati. Il loro l’obiettivo è quelli di metterli sul mercato facendoli passare per propri.

I due protagonisti della soap opera per incastrare Cemal, si recheranno al deposito per sottrarre alcuni barattoli di crema come prova della contraffazione. E se la Aydin dimostrerà insieme al suo amato che le sue creme sono state copiate, la Fikri Harika sarà alle prese con la campagna pubblicitaria di uno yachting club. In conclusione, il marito di Mevkibe dopo i vari malori dovuti ad un’alimentazione non proprio corretta, si sottoporrà ad una dieta ferrea che gli hanno imposto Mevkibe, Leyla e Melahat.