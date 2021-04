Sonia Lorenzini, l’amaro sfogo dopo il GF Vip: “E’ una questione di vita o di morte”

Sonia Lorenzini molto arrabbiata su Instagram: il motivo

Oltre alla recente partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini è conosciuta dal pubblico per essere stata una tronista di Uomini e Donne. Nella giornata di lunedì l’ex gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo account Instagram, facendo preoccupare non poco tutti coloro che la seguono quotidianamente.

Attraverso delle Stories condivise sul noto social network, l’influencer ha rivelato ai follower di non essersi potuta sottoporre a degli esami medici molto importanti. Per tale ragione la ragazza si è mostrata particolarmente irritata ed infastidita per essere andata inutilmente in ospedale. “E’ una questione di vita o di morte“, ha tuonato l’ex gieffina. Ma lo sfogo di quest’ultima non è terminato qui.

Il disappunto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Reduce dall’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini sentendosi molto arrabbiata ha deciso di sfogarsi con tutti coloro che la seguono sui social network. Con delle Stories postate sul suo account Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver dato il buongiorno ha asserito: “Stamattina partirà una challenge con taggami un lunedì peggiore di quello della Lorenzini. Sapete che per me era periodo di analisi? Sono andata in una clinica privata e mi hanno consigliato di fare due esami specifici in ospedale”.

Poi l’ex gieffina ha fatto sapere anche che la scorsa settimana si è recata in ospedale non sapendo che prima si doveva prenotare. “Stamattina mi reco in accettazione e mi dicono che uno dei due esami che avevo prenotato non potevano farmelo lì. Perfetto prendo la macchina, arrivo in accettazione e mi dicono lei ha già usato l’impegnativa”. Ovviamente la ragazza ha letteralmente perso le staffe dicendo: “Ho perso tre ore stamattina tra un ospedale e l’altro. Sembrava che nessuno potesse farmi questi esami”.

Sonia Lorenzini sdrammatizza con i follower

Nonostante la rabbia e la delusione per quello che le è successo nella mattinata di lunedì. Sonia Lorenzini ha cercato di sdrammatizzare, dicendo su Instagram: “Ma poi dopo tutta la pioggia presa e le condizioni in cui mi sono presentata, minimo mi hanno preso per una pazza!“.

In conclusione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche: “Sono sicura che a qualcuno sia andata peggio. Se avete qualche disavventura da raccontarmi sono qui vi ascolto”.