Uomini e Donne, anticipazioni del 13 aprile: Gemma in forte crisi, abbandono in vista?

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto dalla professionista pavese Maria De Filippi. Dopo essersi occupati a lungo del cavaliere napoletano Armando Incarnato, cosa accadrà nella puntata in onda martedì 13 aprile 2021?

Gli spoiler forniti in rete dal noto blog Il Vicolo delle News, svelano che oggi pomeriggi si tornerà a parlare del pilastro del parterre senior, ossia Gemma Galgani. Quest’ultima si troverà di nuovo faccia a faccia col suo ex Nicola Vivarelli. Infine al centro dello studio si accomoderà anche il tronista Giacomo che avrà a che fare con le sue spasimanti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 su Canale 5.

Trono over: Gemma Galgani in forte crisi

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà ancora una volta della dama torinese. Nello specifico, Gemma Galgani tornerà a parlare della fine della sua conoscenza col cavaliere Roberto. Quest’ultimo ha deciso di voltare pagina una volta e per tutte e di proseguire la sua conoscenza solamente con Isabella.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari, che continuerà ad essere assente in studio, non ha gradito tale scelta, ammettendo di essere delusa e al tempo stesso ferita da questo atteggiamento. A consolare la 71enne piemontese ci penserà ancora una volta Nicola Vivarelli, la sua ex fiamma che da qualche settimana ha fatto ritorno in studio con la speranza di poter incontrare la sua anima gemella. Sirius l’aiuterà a superare questo momento di grande difficoltà anche se il 26enne preciserà di non voler tornare insieme alla Galgani.

Trono classico: il percorso di Giacomo

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio svelano anche che sarà dato spazio anche alle novità legate al percorso del tronista Giacomo. Il ragazzo si ritroverà ancora una volta diviso tra le due corteggiatrici Carolina e Martina.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata con il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi vi ricordiamo che giorni fa è uscita la nuova app di Witty Tv, il portale in cui sono racchiusi tutti i video e contenuti delle trasmissioni televisive di Queen Mary e del marito Maurizio Costanzo.