Uomini e Donne puntata di oggi: nuovo confronto tra Gemma e Nicola, tornano due coppie

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 13 aprile, vedremo che Gemma tornerà nuovamente al centro dello studio per raccontare gli ultimi risvolti in campo professionale. La dama si confronterà nuovamente con Nicola e scopriremo se il loro rapporto può trasformarsi in qualcosa di più oppure no.

Durante la messa in onda, poi, assisteremo anche ad alcuni colpi di scena. Le anticipazioni provenienti da fonti interne al programma, infatti, hanno rivelato che in studio torneranno anche due ex coppie del parterre.

Gemma in crisi nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Martedì 12 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto si partirà da un filmato, inerente lo sfogo post puntata di Gemma Galgani. La donna sta affrontando un momento emblematico del suo percorso in studio. Da troppo tempo non riesce a trovare l’amore, pertanto, sta andando parecchio in crisi. Nella puntata in questione vedremo che la dama avrà un nuovo confronto con Nicola Vivarelli, cercato proprio da lei.

Dalle clip sembrerà palese che la torinese abbia un interesse per il rampollo. Ad ogni modo, dinanzi le domande incisive di Gianni, la Galgani risponderà sempre di vedere Nicola solo come un amico e nulla di più. Anche nella messa in onda di oggi, Tina Cipollari sarà assente, pertanto, Gemma potrà tirare un sospiro di sollievo sotto questo punto di vista in quanto non verrà costantemente interrotta dall’opinionista, nonché acerrima nemica.

Ritorni inattesi in studio

Per quanto riguarda il trono classico, invece, dopo aver ampiamente parlato di Giacomo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parlerà anche di Massimiliano e Samantha. Specie quest’ultima par si stia trovando sempre meglio con il corteggiatore appena arrivato chiamato Bohdan. L’altro tronista, invece, porterà in esterna Eugenia. I rapporti con Vanessa sembreranno essersi leggermente raffreddati a seguito della precedente puntata.

In tale occasione Massimiliano ha esortato la ragazza a darsi un freno in quanto gli stava dando troppe dimostrazioni tutte insieme. La fanciulla prenderà alla lettera il consiglio. Ad alimentare la messa in onda, poi, ci saranno anche alcuni colpi di scena. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, infatti, pare proprio che in studio faranno ritorno due coppie molto amate, che hanno partecipato al programma. Per scoprire di chi si tratta non resta che sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.