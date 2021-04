Stefano De Martino si complimenta con Tommaso: “Non abbiamo scelto noi di mandarti via, balli meglio di me”

La carriera di Stefano De Martino

Gran parte della carriera artistica di Stefano De Martino gira intorno al talent show di Maria De Filippi, Amici. Infatti in questo ha ricoperto il ruolo di allievo, poi ballerino professionista, conduttore del daytime e ora anche giudice del Serale.

Ma l’ex di Belen Rodriguez ha fatto anche l’inviato a L’Isola dei Famosi e successivamente è passato in Rai conducendo prima Made in Sud e successivamente Stasera Tutto è Possibile.

Sembra infatti che il danzatore partenopeo abbia detto addio al ballo e in una recente intervista a Verissimo ha confessato di non essersi affatto pentito. “Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere a nessuno. Perché secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena. Credo di averlo azzeccato, almeno sotto quel punto di vista”, ha dichiarato De Martino.

I botta e risposta con Alessandra Celentano

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Stefano De Martino ha anche parlato del suo botta e risposta con Alessandra Celentano nel Serale di Amici. “Rispetto a quando ero io nella scuola lei si è anche addolcita secondo me. Era molto più agguerrita prima. Per questo io ormai la prendo molto alla leggera, anche quando ci confrontiamo. La vedo che con l’esperienza si è molto ammorbidita. Però ha ancora il pepe è vero”, ha asserito l’ex marito di Belen Rodriguez. Una chiacchierata fatta in dolce compagnia, ovvero con Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, anch’essi giudici di Amici 20.

Stefano De Martino fa i suoi complimenti a Tommaso Stanzani

Sempre a Verissimo, Stefano De Martino e gli altri due giudici del Serale di Amici 20 hanno avuto la possibilità di parlare con l’eliminato Tommaso Stanzani, allievo di ballo del talent show di Maria De Filippi.

Nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore partenopeo rivolgendosi al ragazzo ha detto: “Voglio dirgli che intanto balla molto meglio di quando io ero ad Amici. Davvero balli molto meglio di me quando ero un concorrente. Ti auguro il triplo delle cose belle che mi sono accadute negli anni. Poi conosci i meccanismi del programma e sai che noi abbiamo dovuto scegliere dopo le nomination dei professori. Non abbiamo scelto noi i tre di mandare alla possibile eliminazione. Eravamo molto dispiaciuti che sei andato via, ma siamo sicuri che la tua carriera è soltanto cominciata e ti sosteniamo”.