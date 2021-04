Tommaso Zorzi, scatta il flirt con il famoso nuotatore: “Si sono visti per un bicchiere di vino” (FOTO)

Alex Di Giorgio e il no al Grande Fratello Vip 5

Stando alle ultime indiscrezioni il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi avrebbe un flirt con una persona famosa. Ovviamente non si tratta di Gabriel Garko con cui si è visto giorni fa precisando che tra loro c’è solo un rapporto d’amicizia. Stiamo parlando di ma di Alex Di Giorgio, il nuotatore olimpico che avrebbe dovuto partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Lo sportivo, infatti, era stato infatti selezionato dal direttore del magazine Chi per partecipare alla quinta edizione del programma Mediaset. Ma alla fine per motivi personali il ragazzo è stato costretto a rifiutare la proposta e con molta probabilità parteciperà alla sesta stagione. (Continua dopo la foto)

Incontro tra l’influencer milanese e il nuotatore olimpico

L’influencer Tommaso Zorzi, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, è venuto a conoscenza di questo retroscena. Di conseguenza, il rampollo meneghino avrebbe deciso di conoscere di persona il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio. Stando a delle indiscrezioni, il loro è stato a tutti gli effetti un appuntamento davanti un bicchiere di vino. A rendere noto tale incontro ci ha pensato Santo Pirrotta ad Ogni Mattina di Adriana Volpe.

“Tommaso Zorzi ora sta facendo tante cose belle in televisione, ma devi sapere che Alfonso Signorini mentre lui era in Casa gli aveva promesso una sorpresa. Dato che aveva sbirciato un po’ l’Instagram di Tommaso, aveva visto che lui continuava a mettere like ad un nuotatore bellissimo, Alex Di Giorgio e lui lo voleva fare entrare nella Casa. Poi è slittato. Devi sapere che finalmente Tommaso e Alex sono riusciti a bersi questo famoso bicchiere di vino. Si sono incontrati a Milano. Su Instagram non c’è traccia, né un post né una storia: come mai non hanno voluto testimoniare questo incontro, dato che posta tante storie al giorno? Lo scopriremo nelle prossime settimane?”, ha detto l’uomo.

Alex Di Giorgio e il suo pensiero su Tommaso Zorzi

Il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, prima di rifiutare la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha detto di essere single ed ha anche confessato cosa pensa davvero del rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

“Non sono fidanzato. Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti“, ha detto lo sportivo.