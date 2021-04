Maddalena Corvaglia vuota il sacco, la verità sulla lite con la Canalis: “Grande dolore”

L’amicizia finita tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

Per tantissimi anni Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno la vorato insieme. Ricordiamo che per tre stagioni hanno calcato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Oltre ad un rapporto professionale, le due ragazze erano molto amiche e anche socie di un centro fitness a Los Angeles.

E proprio a causa di questa struttura l’ex di Enzo Iacchetti e l’ex di George Clooney hanno litigato. Recentemente la Corvaglia ha rotto il silenzio sulla sua lite con la soubrette sarda, con cui non parlerebbe da oltre un anno. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna sulla collega.

La Corvaglia rompe il silenzio: le sue parole

Come accennato prima, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state amiche inseparabili fin dal loro debutto a Striscia la Notizia, lo storico programma di Canale 5. Ma più di un anno fa, senza spiegare la ragione, le due ex Veline si sono dette addio scatenando la curiosità da parte di tutti coloro che li seguono.

A quanto pare, alla base della discussione sembra vi fosse una palestra che le due donne hanno aperto insieme negli Stati Uniti e che poi hanno dato in gestione. Dopo che l’attrice sarda ha sempre cambiato discorso alle domande in merito alla loro frattura, stavolta la Corvaglia ha detto: “Preferisco non parlarne. È un grande dolore”. Ad oggi l’ex compagna di Enzo Iacchetti ha anche smentito l’ipotesi di una possibile rappacificazione con la sua ex amica.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sveleranno mai i motivi alla base del loro addio?

Un tempo Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state amiche inseparabili, e dopo la fine della loro esperienza al tg satirico Striscia la Notizia si sono trasferite insieme negli Stati Uniti d’America. Infatti, entrambe hanno trovato l’amore e dove hanno iniziato una nuova vita.

E se la prima è tornata a vivere in Italia, la seconda si è creata una famiglia a Los Angeles sposandosi e avendo una figlia. In molti sui vari social network continuano a chiedere alle dirette interessate spiegazioni sull’addio, ma ad oggi sulla vicenda sembra che le due soubrette non abbiano intenzione di parlarne.