Ilary Blasi stuzzica Akash, lui pubblica una Storia IG strana: “Li ho asfaltati” (VIDEO)

Akash Kumar arriva nello studio de L’Isola dei Famosi 15

Una decina di giorni fa, durante una live su Instagram l’ex naufrago Akash Kumar ha svelato ai suoi follower di non conoscere Ilary Blasi. “Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia. Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni“, ha asserito il modello veronese. Quest’ultimo, inoltre, sette giorni fa ha anche replicato ad una battuta pungente che la padrona di casa de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto nei suoi confronti.

L’ex naufrago si confronta con Ilary e Tommaso

Lunedì sera, nell’ottavo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar dopo 15 giorni di quarantena obbligatoria è finalmente arrivato nello studio di Cologno Monzese e Ilary Blasi ovviamente, trovandoselo davanti, si è tolta qualche soddisfazione.

“Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi. L’Isola dei Famosi ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentare. Sono sempre Ilary Blasi“, ha detto la moglie di Francesco Totti. Il 29enne si è mostrato sempre col sorriso e non ha replicato alle battute della conduttrice del reality show di Canale 5. (Continua dopo il video)

“Ciao Akash benvenuto, io sono Ilary Blasi perché mi sa che non mi conoscevi tanto” 💥#isola pic.twitter.com/MFjN9tqdoT — Carmelona5 (@Carmelona5) April 12, 2021

Akash pubblica una Storia dopo la presentazione di Ilary Blasi

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo aver parlato con la conduttrice Ilary Blasi ed aver avuto un breve confronto con l’opinionista Tommaso Zorzi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha condiviso una Storia molto particolare sul suo profilo Instagram. “L’ho asfaltati“, ha detto il modello indiano con aria soddisfatta.

Ovviamente i follower non hanno capito a chi si riferisca, tuttavia il popolo del web chiedeva con insistenza un confronto più lungo tra lui la presentatrice e il rampollo meneghino. Ecco il video in questione: