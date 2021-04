Rosa Di Grazia delusa, l’amaro sfogo: “Meritavo di andare avanti ad Amici”

Rosa Di Grazia si confessa dopo l’eliminazione

Nel bene e nel male Rosa di Grazia è stata una delle protagoniste più discusse di questa ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi che ormi giunge al termine. L’allieva di ballo di origini campane, contro le previsioni del pubblico, è arrivata al Serale ed ha fatto addirittura tre appuntamenti dove la ragazza ha ricevuto una serie di critiche non solo dai telespettatori.

Ma soprattutto dalla professoressa Alessandra Celentano. L’ex alunna del talent show di Canale 5, però, recentemente dopo la sua eliminazione ha confessato che sperava di andare più avanti.

L’ex allieva voleva andare avanti nel Serale

Intervistata dal portale web Coming Soon, l’ex allieva Rosa Di Grazia è tonata a parlare della sua esperienza all’interno della scuola televisiva di Amici. “Se meritavo di andare avanti? Sì, assolutamente sì. Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui”, ha asserito la ragazza.

Quest’ultima, inoltre, ha detto di avere una strana sensazione dal giorno prima. Il suo sesto senso le diceva che sarebbe uscita. Sicuramente quello che non si aspettava era di finire al ballottaggio con Deddy, la persona per lei più importante. “Sono uscita, ma è come se un pezzo di me fosse rimasto nella scuola. Deddy per me merita tanto. Ero frastornata da mille emozioni che non so descrivere a parole. Sono contentissima che sia rimasto lui. Ho preferito scontrarmi con Deddy che con qualsiasi altro concorrente”, ha affermato la ballerina napoletana.

Rosa Di Grazia e il suo percorso ad Amici 20

Nel corso della lunga intervista per il sito internet Coming Soon, Rosa Di Grazia ha detto anche che per lei Amici è stata un’esperienza indimenticabile e molto importante. Il suo percorso è stato ricco di alti e bassi, ha ricevuto tante critiche e giudizi, ma avendo un carattere forte è riuscita a superare tutto.

“Ne ho tratto sempre qualcosa di costruttivo per crescere e migliorarmi. Amici mi ha dato tanto, sono cresciuta sia artisticamente che personalmente. Ho scoperto tanti lati del mio carattere che non pensavo di avere. Porterò con me un bagaglio pieno di insegnamenti ed emozioni indescrivibili. Ho vissuto tanti momenti bellissimi dall’ingresso nella scuola, alla maglia per il Serale fino al Premio Tim di Pippo Baudo”, ha concluso la giovane.