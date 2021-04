Gianni Sperti ubriaco alla guida investe un passante, ma è uno scherzo, lui: “Questi stro…” (FOTO)

In queste ore sul web è trapelata una notizia shoccante su Gianni Sperti e il fatto che avesse investito un passante mentre era ubriaco alla guida. Tale informazione, chiaramente, ha fatto il giro del web ed ha scosso parecchio l’opinione pubblica.

A distanza di qualche ora, però, è trapelata la verità. Lo stesso opinionista di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha chiarito tutta la situazione. Scopriamo quello che è accaduto davvero.

Brutto scherzo a Gianni Sperti: ubriaco alla guida

Gianni Sperti è stato travolto da una notizia inaspettata inerente il fatto che fosse ubriaco alla guida. A causa dello stato d’ebbrezza, il protagonista avrebbe messo sotto un passante procurandogli dei problemi alquanto significativi. Il popolo del web ha cominciato ad inondare di domande l’ex ballerino allo scopo di capire che cosa fosse successo. Lui, però, è dovuto restare in silenzio fino a che la redazione de Le Iene non gli comunicasse che fosse tutto uno scherzo architettato ad hoc.

Dopo alcune ore di vero sgomento, infatti, Gianni ha registrato dei video all’interno dei quali ci ha tenuto a specificare che l’informazione appena trapelata fosse una fake news. La verità, infatti, è che si è trattato solo di uno scherzo. Durante l’annuncio, Sperti si trovava a casa sua e con lui c’erano anche due protagonisti del programma di Italia 1. L’opinionista, chiaramente, dopo aver appreso la verità, ha tirato un sospiro di sollievo. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo dell’opinionista

Tuttavia, Gianni Sperti non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche parolaccia contro coloro i quali avessero diffuso la notizia secondo cui lui fosse ubriaco alla guida. Al momento, non è ancora noto il giorno esatto in cui tale scherzo andrà in onda su Italia 1. Ad ogni modo, considerando che sia stato appena registrato, sicuramente bisognerà aspettare qualche puntata.

Gianni, dunque, si è preso un bello spavento proprio nel giorno del suo compleanno. Ieri, infatti, lunedì 12 aprile, il protagonista ha compiuto 48 anni. In molti sono stati i personaggi famosi che gli hanno voluto regalare un pensiero o un minuto del loro tempo per fargli gli auguri. Tra di essi, naturalmente, figurano molti personaggi che hanno fatto parte di Uomini e Donne e che sono in studio ancora oggi. Poco per volta, Sperti sta cercando di rispondere a tutti.