“Andrea che si modifica le foto su Instagram?”: la fidanzata Arianna vuota il sacco su Cerioli (FOTO)

Andrea Cerioli e il fisico morbido a L’Isola dei Famosi 2021

Da un paio di settimane a L’Isola dei Famosi è presente Andrea Cerioli, due volte tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello e partecipante di Temptation Island. Dopo queste esperienze televisive il ragazza ha continuato ad ottenere la popolarità facendo l’influencer su Instagram, profilo dove l’attuale naufrago condivide con frequenza degli scatti dove mostra il suo fisico.

A tal proposito, dopo il suo sbarco in Honduras il pubblico del reality show di Canale 5, ma in particolare i fan del ragazzo emiliano sono rimasti particolarmente delusi. Il motivo? Degli addominali e dei muscoli si vede ben poco, infatti il fisico di Andrea sembra essere un po’ rilassato. C’entra qualcosa il lockdown oppure gli scatti sono stati ritoccati con delle applicazioni?

Interviene la fidanzata Arianna

Andrea Cerioli dopo un avvio in sordina negli ultimi giorni sembra aver tirato fuori il carattere a L’Isola dei Famosi 15. Tuttavia, l’attenzione del pubblico si è rivolta verso il suo fisico decisamente più morbido rispetto agli addominali scolpiti a cui ci aveva abituati sui suoi canali social. Per tale ragione in rete e sui social lo hanno accusato di modificarsi le foto. A quel punto è intervenuta la sua fidanzata Arianna Cirrincione, ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione.

In quell’occasione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che in realtà la sua dolce metà ha solo deciso di non allenarsi più come un tempo. “Andre che si modifica le foto su Instagram? Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena, o anche nel privato, decidesse di non allenarsi più, non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito!”, ha asserito la ragazza.

Arianna Cirrincione parla del presunto interesse di Andrea su Elisa

Intervenuta al format web Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, la fidanzata di Andrea Cerioli ha continuato così: “Se raggiungerei Andrea su L’Isola dei Famosi? Per salutarlo sì, come concorrente no! Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui”.

In conclusione, l’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione ha commentato il gossip sganciato da Miryea Stabile che aveva parlato di un certo interesse del naufrago nei confronti di Elisa Isoardi. “Miryea ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma..”, ha detto la giovane.