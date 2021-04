Isola dei famosi, la puntata di giovedì sarà registrata il web sbotta per il motivo: “Mai accaduto, è uno schifo”

Nel corso della precedente puntata dell’Isola dei famosi è stato fatto uno strano annuncio che pare celi il fatto che la puntata di giovedì prossimo verrà registrata. Si tratta di un evento più unico che raro, in quanto in tanti anni di reality show non si è mai verificata prima una situazione del genere.

Il pubblico da casa non ha affatto apprezzato questa decisione, al punto che sul web è scoppiato il caos. In particolar modo su Twitter sono stati in molti a commentare in modo negativo quanto accaduto. Vediamo cosa è successo e, soprattutto, quali sono i motivi celati dietro questa decisione.

Perché la prossima puntata dell’Isola dei famosi verrà registrata

Ilary Blasi ha comunicato a tutti i telespettatori che il televoto di giovedì prossimo si concluderà nel pomeriggio. Il motivo risiede probabilmente nel fatto che la puntata dell’Isola dei famosi verrà registrata. Tale decisione pare sia legata al fatto che, in contemporanea con la messa in onda del reality show, c’è anche la diretta di Supervivientes. Considerando che nel programma spagnolo ci sono anche due protagonisti italiani, quali Valeria Marini e Gianmarco Onestini, pare che la tv italiana non voglia mettersi in competizione.

Questa scelta, però, ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti del web. Su Twitter, infatti, moltissime persone hanno reputato assurda questa scelta. Non è affatto giusto che sia il reality italiano a dover perdere di spontaneità. Gli utenti più intransigenti hanno reputato tutto questo un vero schifo. Ad ogni modo, tra i vari commenti c’è anche chi ha sollevato una perplessità. (Continua dopo i post)

Ma che cos'è questa novità che la prossima puntata dell' #isola verrà registrata prima? Ma che senso ha? Non c'è gusto! E' una vergogna! Ma perchè non registrano quella di Supervivientes???😠😠 — Zaira Chiari (@ChiariZaira) April 13, 2021

Giovedì sera la puntata dell'isola sarà registrata ed io mi sento preso in giro perché ormai non esiste più NIENTE che sia in onda come succedeva anni fa.#isola — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) April 13, 2021

Siete sicuri di questa questione dell’isola registrata… perché ho visto una guida ti spagnola e giovedì non va in onda la puntata di supervivientes ma una specie di daytime della durata di 60 minuti. #isola — Stefano (@Stefano87798636) April 13, 2021

Le insinuazioni del web

Come è possibile leggere da questo ultimo tweet, pare che quanto detto dalla conduttrice dell’isola dei famosi in merito alla puntata registrata non sia del tutto vero. Stando a quanto riportato da questa fonte, infatti, sembrerebbe che Supervivientes non vada in onda giovedì prossimo, ma dia luogo solo ad un daytime della durata di 60 minuti. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito, ma la cosa certa è che il pubblico italiano non ha affatto apprezzato questa decisione.

Malgrado i dissensi, la puntata di giovedì 15 aprile non verrà trasmessa in diretta, ma verrà registrata qualche ora prima dell’orario solito. Non ci resta che attendere per vedere se questa modifica farà perdere di genuinità una trasmissione che già non consente di vedere la diretta 24 ore su 24.