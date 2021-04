Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 aprile: Cosimo riceve una strana lettera

Le anticipazioni della puntata del 15 aprile 2021 del Paradiso delle signore rivelano che Irene commetterà un gesto che comprometterà ancor di più la sua posizione. Umberto, invece, si preparerà per il discorso da fare al Circolo in vista del grande evento.

Beatrice, dal canto suo, avrà una brillante idea per mettere in luce Vittorio all’evento tanto atteso. Su di un altro versante, poi, vedremo che Cosimo sarà spiazzato dall’arrivo di una lettera che acuirà ancor di più i suoi sospetti su Umberto.

Irene commette un errore al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 15 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Irene nasconderà uno degli abiti della nuova collezione in magazzino per il suo grande evento. Armando scoprirà tutto e crederà di aver, finalmente, ottenuto la conferma dei suoi sospetti. Il capo-magazziniere, infatti, si convincerà sempre di più del fatto che Giuseppe avesse ragione e che fosse la Cipriani l’unica vera responsabile dei danni apportati agli abiti della nuova collezione. La posizione della venere, dunque, sarà sempre più compromessa.

Federico, intanto, aiuterà Umberto nella preparazione del discorso che dovrà fare al Circolo in occasione dell’evento organizzato da Dante Romagnoli. Quest’ultimo, però, proverà a modificare il contenuto per cercare di mettere in cattiva luce Vittorio. A risolvere la questione, però, ci penserà Beatrice, la quale troverà il modo di porre ancor di più in risalto la figura del cognato.

Anticipazioni 15 aprile: Cosimo spiazzato

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 15 aprile vedremo che le veneri faranno di tutto per convincere Dora a cambiare idea su Nino. L’uomo è un aspirante seminarista, pertanto, non ci sono speranze per la fanciulla di fare breccia nel suo cuore. La dama, però, farà fatica a rassegnarsi e continuerà a credere che tra loro due possa nascere qualcosa di molto forte. Passando a Cosimo, invece, il ragazzo sarà sempre più turbato per quanto appreso sul conto di suo padre.

Il giovane, poi, verrà spiazzato dall’arrivo di una lettera inaspettata. Nello specifico, il giovane riceverà un cablogramma dagli Stati Uniti contenente un messaggio molto importante. Attraverso questa missiva, il giovane si convincerà sempre di più circa gli affari loschi e il gioco sporco che ha attuato Umberto quando ha stipulato il patto con suo padre. Gabriella e Ludovica, intanto, saranno molto preoccupate per il povero Bergamini.