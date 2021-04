DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 15 aprile: Can e Sanem tornano insieme

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo l’appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, riparte la normale programmazione pomeridiana della serie tv turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda giovedì 15 aprile 2021 su Canale 5?

Gli spoiler che giungono direttamente dalla Turchia svelano che si assisterà al ritorno di fiamma tra i due protagonisti Can e Sanem, non appena metteranno alle strette il perfido Yigit. Nel frattempo la scrittrice sarà molto agitata perché non sa come comunicare tale notizia ai suoi genitori, quindi deciderà di prendersi del tempo per farlo.

Can e Sanem finalmente tornano insieme

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 15 aprile 2021, rivelano che finalmente Can e Sanem torneranno ad essere una coppia dopo aver smascherato Yigit. Quando la giovane scrittrice e il fotografo cederanno ai propri sentimenti, tutti coloro che gli vogliono bene, ovvero Deren, Muzaffer, CeyCey, Aziz e la compagna Mihriban, festeggeranno la riuscita del loro piano di far rimettere insieme il Divit e la Aydin.

Nonostante questo momento di felicità, c’è qualcosa che continua a turbare Sanem. Infatti, quest’ultima non saprà in che maniera annunciare alla madre Mevkibe e al padre Nihat che lei e Can sono tornati di nuovo insieme. A quel punto la sorella di Leyla non sapendo come fare, non avendo di coraggio deciderà di dirglielo più in là.

Sanem non sa come comunicare la notizia ai suoi genitori

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mevkibe e Nihat si insospettiranno non appena vedranno la loro figlia Sanem sempre più sfuggente. A quel punto i coniugi Aydin decideranno di scoprire cosa nasconde la loro secondogenita. Quindi, i due negozianti inizieranno a fare una serie di telefonate alla giovane scrittrice ogni volta che non sarà alla tenuta.

Purtroppo, la ragazza quando parlerà al cellulare con i suoi genitori si troverà sempre insieme al fotografo Can. Tale indizio porterà il padre e la moglie a pensare immediatamente che i due potrebbero aver fatto pace. Ovviamente, agli Aydin questa circostanza non gli piacerà affatto, per non essersi dimenticati del grande dolore che il ragazzo ha causato un anno fa alla loro figlia.