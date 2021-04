Asia Argento e Morgan di nuovo una coppia? La proposta di lei: “Rimettiamoci insieme” (VIDEO)

Asia Argento e i difficili rapporti con l’ex marito Morgan

Senza ombra di dubbio il rapporto tra l’attrice romana Asia Argento e Marco Castoldi in arte Morgan è sempre stato abbastanza complicato. Dopo anni di guerra a distanza, sembra proprio pare che tra i due ex coniugi sia tornato il sereno. Nella giornata di lunedì, infatti, su Club House la figlia del noto regista horror ha chiesto al musicista e padre di sua figlia: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”.

La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare, dicendo: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

L’attrice romana propone a Marco Castoldi di tornare insieme

Ma la conversazione tra i due ex coniugi non è terminata qui. Sempre su Club House, è giunta la strana risposta dell’attrice capitolina Asia Argento. “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza. Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo“, ha fatto sapere l’amica speciale di Fabrizio Corona. (Continua dopo i post)

Asia Argento su Morgan: l’intervista a Live Non è la D’Urso

Qualche mese fa Asia Argento è stata ospite a Live Non è la D’Urso, il talk della domenica sera di Canale 5 che Mediaset ha deciso di chiudere con grande anticipo. In quell’occasione Asia Argento parlando con la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato della sua separazione da Marco Castoldi, alias Morgan.

“Marco non è più tale, adesso è Morgan, almeno da quando l’ho lasciato. Sì, l’ho lasciato sto matto, ma 14 anni fa. Mi sono salvata. Io e mia figlia siamo andate via dalle sue grinfie di persona malata di mente. Per lui fare figli è fare un dono alle donne. In realtà Morgan sta aiutando il nostro matriarcato”, ha dichiarato la figlia del regista Dario Argento. Ecco il video in questione: