Daniela Martani demolisce Awed: “Pur di andare avanti si venderebbe la madre”

Daniela Martani si scaglia contro Awed

Dopo essere stata eliminata da L’Isola dei Famosi 15 non accettando di rimanere a Playa Esperanza, Daniela Martani è arrivata in Italia. Ovviamente , l’ex naufraga è molto affaticata per il viaggio e per l’esperienza vissuta in Honduras. Tuttavia, l’ex gieffina restando in quarantena obbligatoria ha tutto il tempo a disposizione per navigare su internet e commentare sugli account social degli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Durante la messa in onda dell’ottavo appuntamento, la vegana ha espresso il suo giudizio su un naufrago in particolare, ovvero Awed. La donna ha scritto un tweet molto pungente in merito al comportamento del giovane Youtuber. “Awed pur di andare avanti si venderebbe pure la madre. Falso!“, ha asserito l’ex hostess di Alitalia.

Awed protagonista dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio Awed è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ottavo appuntamento de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì scorso. Il conduttore del GF Vip Party si è scontrata contro la figlia di Brando Giorgi che nello studio di Cologno Monzese ha uscito gli artigli difendendo a spada tratta il genitore. Lo Youtuber, infatti, ha accusato il 52enne di essere una persona di basso livello.

Ma non è finita qui, infatti il ragazzo ha avuto la possibilità di un faccia a faccia con Vera Gemma che si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La donna gli ha rinfacciato quello che è accaduto dopo la sua eliminazione e di quando ha rinnegato la loro amicizia. Per fortuna i due naufraghi alla fine hanno chiarito decidendo insieme di andare avanti.

Daniela Martani contro Francesca Lodo

Oltre ad Awed, l’ex naufraga Daniela Martani ha scritto un tweet al veleno contro un’altra concorrente della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando della soubrette sarda Francesca Lodo, scrivendo: “Ma l’antipatia della Lodo?“. Subito dopo che Vera, Miryea ed Elisa hanno sconfitto in una gara Valentina, Drusilla e Francesca, l’ex hostess ha criticato aspramente quest’ultima.

Il motivo? Per essere stata polemica sulla sconfitta, sostenendo che le due squadre non erano eque. A quel punto la Martani su Twitter ha scritto: “Quando vincevano loro la squadra però era equilibrata. Taci”. Nella prossima puntata ci sarà un confronto tra le due donne? Staremo a vedere.