Isola dei Famosi, Akash Kumar stronca Tommaso Zorzi: “Parli sempre 7 giorni su 7 di me”

Tommaso Zorzi e Akash Kumar: show in studio

Dopo la sua prematura eliminazione dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar terminata la sua quarantena per essere tornato dall’Honduras lunedì sera ha fatto capolino nello studio di Cologno Monzese. Ovviamente la sua presenza ha scatenato una serie di reazioni, soprattutto negative, di tutti i presenti. L’attenzione del modello indiano si è concentrata principalmente su Tommaso Zorzi, attuale opinionista del reality show di Ilary Blasi.

Il 29enne ha scatenato la reazione del rampollo meneghino per poi attaccarlo apertamente: “Hai tirato fuori cose vecchie che avevo già chiarito in un altro programma, parli sempre, sette giorni su sette, di me, anche nel tuo programma Il Punto Z”. A quel punto il vincitore del Grande Fratello Vip 5, visibilmente innervosito, ha replicato all’ex naufrago dopo che la conduttrice lo ha invitato a prendere un sospiro prima del confronto.

Il rampollo contro il modello: “Hai fatto solo due puntate”

Tommaso Zorzi ha dovuto aspettare ben due settimane per avere un confronto a tu per tu con Akash Kumar, uno degli eliminati de L’Isola dei Famosi 2021. Una volta in studio, oltre a ribadire che il rampollo milanese parla in continuazione di lui a “Il Punto Z”, il modello indiano ha anche sottolineato di aver fatto il suo percorso, scaturendo la reazione dell’influencer 26enne: “Basta dire che hai vinto, hai fatto due puntate”.

Visibilmente innervosito, l’ex naufrago ha replicato all’opinionista pungendolo in modo piccato: “Guarda che una settimana su L’Isola è come sei mesi al Grande Fratello, qua non sei nella tua comfort zone”. Il vincitore del GF Vip 5 non si è detto per nulla d’accordo, ma tra i due ragazzi non sembra proprio che non scorre buon sangue.

Tommaso Zorzi e Akash Kumar si scontrano

Sin dalla prima puntata della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, che giovedì dovrebbe andare in onda registrata, Tommaso Zorzi non ha mostrato una particolare simpatia nei confronti di Akash Kumar. I due ragazzi, infatti, hanno entrambi un carattere fumantino e rispondono di istinto.

Il 29enne veronese ha storto il naso perché il rampollo meneghino ha tirato fuori delle cose vecchie riguardanti il suo nome. Il modello, provocato dal rivale, ha risposto male a quest’ultimo dicendo che non è approdato sul piccolo schermo per fare del trash. Dopo il suo intervento in tv, Akash ha continuato a fare il suo show su Instagram dicendo di averli asfaltati. Ma chi?