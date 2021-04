Giulia Salemi e Pierpaolo Peretelli a Temptation Island? Arriva la risposta di lei

In queste settimane si è molto parlato dell’ipotetica partecipazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Temptation Island. Il prossimo luglio, infatti, partirà su Canale 5 la nuova edizione del reality show incentrato sulle tentazioni.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, pare si tratterà di un format in cui verranno raggruppati sia personaggi famosi che non. Proprio per tale ragione, si era vociferato circa la partecipazione di alcune coppie nate al GF Vip 5.

Giulia e Pierpaolo a Temptation Island? Ci sono speranze

Se la smentita di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in merito alla possibile partecipazione a Temptation Island ha rattristato i telespettatori, pare ci siano buone speranze per Giulia e Pierpaolo. Nel corso di una recente intervista, infatti, la Salemi ha risposto ad alcune domande inerenti la sua vita privata e nella conversazione è stato tirato in ballo anche il tema del reality show. In merito a questo argomento, Giulia ha detto che, almeno per il momento, non ha ricevuto nessun invito ufficiale da parte della produzione.

I rumors che sono circolati in queste settimane, dunque, pare non abbiano delle basi solide. Ad ogni modo, il fatto che l’influencer non abbia detto di non voler prendere parte al programma lascia i fan sperare. La protagonista, infatti, è sembrata alquanto aperta all’ipotesi di mettersi nuovamente in gioco in un reality, anche se completamente differente rispetto al GF Vip.

Il successo della Salemi dopo il GF Vip

Pertanto, se la produzione di Temptation Island dovesse avanzare una proposta ufficiale a Giulia e Pierpaolo pare ci siano buone speranze che i due accettino. Intanto, la vita sentimentale tra i due procede a gonfie vele. In una recente ospitata da Barbara D’Urso, l’influencer ha anche svelato di aver incontrato la famiglia del suo compagno e anche suo figlio Leonardo. Le divergenze con la famiglia di Pretelli, dunque, pare siano state definitivamente appianate.

Ad ogni modo, Giulia si sta molto dedicando anche alla sua carriera. A breve, infatti, partirà il suo programma Salotto Salemi. Un format tutto al femminile che andrà in onda su Mediaset Play. La ragazza si è detta profondamente felice e grata per la carriera che ha intrapreso e si augura vivamente di raggiungere tutti i traguardi che si è prefissata. Giulia, inoltre, è appagata anche dal rapporto con sua madre, che in passato è stato un po’ conflittuale. Nell’ultimo periodo, infatti, le due donne si sono avvicinate parecchio.