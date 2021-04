Dayane Mello vuota il sacco su Rosalinda Cannavó: “La paura mi ha penalizzata”

Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò

Recentemente Dayane Mello ha realizzato una live su Instagram dove ha risposto ad una serie di quesiti posti dai suoi follower. In quella circostanza, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato della situazione per tornare a parlare del suo particolare rapporto con Rosalinda Cannavò. Un’amicizia speciale nata all’interno del loft più spiato d’Italia e che si è caratterizzato da una serie di alti e bassi.

Una delle domande poste alla modella brasiliana le domandava se nel rapporto tra lei e la 28enne messinese a prevalere fosse stata la paura o il coraggio. A quel punto la sudamericana non è rimasta a guardare replicando così: “Ha vinto la paura, la paura mi ha penalizzata, paura di sbagliare per i miei istinti. Ho seguito il mio cuore nelle cose che io credevo”.

Il rimorso di non aver avuto altri legami al GF Vip 5

Senza ombra di dubbio Dayane Mello è stata una delle protagoniste femminili delle quinta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alla sua amicizia speciale per Rosalinda Cannavò, la modella brasiliana si è contraddistinta sugli altri per le varie dinamiche create all’interno della casa di Cinecittà.

Il legame tra la modella sudamericana e la 28enne siciliana ha fatto sognare a tantissimi telespettatori e fan del reality show di Canale 5, ma la donna proprio durante questo percorso televisivo non ha stretto altri legami. A tal proposito, durane l’ultima diretta Instagram la brasiliana ha detto: “Se potessi tornare indietro rifarei le stesse cose, al massimo le modificherei in meglio. Io il legame di cuore al GF l’ho stretto con due o tre persone”.

Il rapporto tra Dayane e Rosalinda dopo il GF Vip 5

Oltre a far sognare migliaia di persone che hanno creato dei fanclub con il nome di Rosmello, il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è stato anche spunto per tantissime critiche e polemiche sul web e non solo.

La modella brasiliana, sempre sulla diretta Instagram, ha rivelato che, come in ogni rapporto, le discussione certe volte sono inevitabili. Inoltre, ha spiegato anche che per lei il legame con la 28enne messinese é vero e più forte delle numerose difficoltà incontrate in questi mesi.