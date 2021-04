Uomini e Donne anticipazioni oggi: nuovi cavalieri al trono over, Samantha vicina a Bohdan

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gemma continuerà a deliziare i telespettatori con i suoi video-sfogo. Nel corso della messa in onda, poi, verranno presentati anche nuovi cavalieri del parterre e non solo.

Al trono classico, invece, dopo aver parlato abbondantemente dei percorsi di Massimiliano e Giacomo, si passerà a Samantha. Quest’ultima si sta trovando molto in sintonia con Bohdan, che il ragazzo sia riuscito a fare breccia nel suo cuore?

Anticipazioni puntata di oggi: cosa vedremo al trono over

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 14 aprile, le anticipazioni ci svelano che si parlerà ancora di Gemma. La dama non sembra rassegnarsi e continuerà a richiedere confronti e uscire con Nicola. Ad ogni modo, nel rendersi conto del distacco che il ragazzo attuerà nei suoi confronti, la dama verrà presa dallo sconforto. Purtroppo, in tanti anni di esperienza nel programma pomeridiano, la donna non è mai riuscita a trovare l’amore e nell’ultimo periodo comincerà a perdere le speranze.

Restando sempre in tema di trono over, inoltre, vedremo che il parterre degli uomini verrà arricchito dall’arrivo di nuovi protagonisti. I nuovi arrivati si presenteranno e cominceranno a relazionarsi con le prime esponenti del parterre femminile. Riuscirà a sbocciare l’amore tra qualcuno di loro? Non ci resta che attendere le prossime messe in onda per saperne di più.

Samantha confusa a Uomini e Donne

Al trono classico, invece, in questi giorni si è parlato di Giacomo e Massimiliano. Il primo ha avuto un momento di confronto con Carolina, la quale era rimasta male di non essere stata scelta per l’esterna nelle precedenti puntate. Massimiliano, invece, ha deciso di lasciare a casa Vanessa, la quale ha mostrato un certo risentimento nell’apprendere il passo indietro del tronista. Pertanto, dopo aver parlato degli uomini, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà della tronista donna.

Samantha è uscita con Bohdan, con il quale si sta trovando molto bene. Nel corso della messa in onda manifesterà le sue impressioni a seguito dell’ultima esterna effettuata con lui. Nel frattempo, anche la conoscenza con Alessio sta proseguendo. Il ragazzo, però, non potrà fare a meno di mostrare un certo risentimento nel vedere la dama particolarmente coinvolta dal suo rivale. Per saperne di più, non perdetevi l’appuntamento con Uomini e Donne alle 14:45 su Canale 5.