Isola dei famosi, Drusilla Gucci eccessivamente dimagrita: ecco quanto pesa oggi (foto prima e dopo)

Nella puntata del 12 aprile dell‘Isola dei famosi è stata eliminata Drusilla Gucci, discendente di Guccio Cucci fondatore del marchio fiorentino. La sua eliminazione ha destato parecchio sgomento in quanto la ragazza ha ammesso di essere troppo provata fisicamente per restare su Playa Esperanza.

Tutti hanno provato a convincerla a cambiare idea, ma lei è stata molto sicura della sua decisione. In effetti, il corpo della ragazza è visibilmente cambiato da quando ha intrapreso questa esperienza. Vediamo, dunque, quanto pesa dopo aver passato quasi un mese all’interno del programma.

Drusilla va via dall’Isola dei famosi

L’isola dei famosi non è certamente un reality semplice come lo possono essere gli altri e Drusilla Gucci ne è testimone. La discendente dell’omonimo marchio era partita pesando i kili giusti in proporzione alla sua corporatura. Lei è sempre stata magra e longilinea, pertanto, queste settimane in cui il cibo è decisamente scarseggiato all’isola l’hanno provata visibilmente. La protagonista, infatti, è arrivata a perdere molti kg rispetto a quando ha cominciato questa avventura e il suo corpo è apparso visibilmente modificato.

Attualmente, infatti, la ragazza pesa solo 43 kg per un altezza di 1 metro e 66 centimetri. In occasione della sua eliminazione, l’ex naufraga ha spiegato che non pensava che sarebbe arrivata a questo punto, per tale ragione ha ritenuto opportuno salutare tutti e andare via. Malgrado i tentativi per farle cambiare idea, però, i presenti hanno compreso perfettamente le sue ragioni. Vera Gemma, infatti, quando l’ha vista arrivare su Playa Esperanza non ha potuto fare a meno di esclamare: “Quanto sei dimagrita”. (Clicca qui per il video)

Quanto è dimagrita la Gucci: prima e dopo

Elisa Isoardi, a quel punto, ha esortato la sua compagna d’avventura a non dirle queste cose per non farla spaventare. Ad ogni modo, Drusilla Gucci è perfettamente consapevole del cambiamento fisico causato dalle dure condizioni vissute all’Isola dei famosi. Proprio per tale ragione non ha avuto un attimo di esitazione ed ha detto che avrebbe gradito andare via. Il cambiamento di Drusilla non è stato solo relativamente al peso.

Sui suoi social, infatti, la ragazza si è sempre mostrata ben vestita, con i capelli in ordine e un aspetto elegante e a tratti austero. Sull’isola, invece, aveva i capelli arruffati, era naturalmente senza trucco e con una mise decisamente sciatta. In più, la fame, la fatica, le notti insonni e i mosquitoes hanno contribuito a peggiorare ulteriormente la sua cera.