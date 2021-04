Patrizia De Blanck, confessione scioccante: “Preparo Giada alla mia morte”

Patrizia De Blanck parla della sua morte

Nel nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno in onda martedì pomeriggio, la padrona di casa Serena Bortone ha intervistato Patrizia De Blanck. La contessa che qualche giorno fa ha perso un dente prima di Avanti un altro pure di sera, ha rivelato dei particolari divertenti sulla sua vita.

La nobildonna romana, tuttavia, ha anche parlato di temi abbastanza seri e toccanti come la morte del fratello Dario, ma anche del suo rapporto con la figlia Giada.

Sulla ragazza, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha spiazzando tutti dicendo: “Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte”. A quel punto la ragazza, in collegamento da casa sua, ha replicato immediatamente dicendo che la proteggerà per sempre come ha già fatto in passato.

La Contessa in lacrime per la figlia e la morte di suo fratello

Sempre ospite a di Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck parlando di e con la figlia Giada, si è emozionata tantissimo in studio. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non è stata in grado di trattenere le lacrime ricordando anche il fratello Dario, venuto a mancare ben otto anni fa. “L’ho amato moltissimo, era più piccolo sarei dovuta morire io per prima, non mi riprendo dalla sua morte”, ha dichiarato la Contessa romana nel programma pomeridiano di Rai Uno.

Sempre nel formato condotto da Serena Bortone, la nobildonna ha aggiunto di essere venuta a conoscenza della notizia della morte del consanguineo in maniera traumatica. Ovvero con una semplice telefonata della cognata che le diceva che il fratello era improvvisamente scomparso.

Patrizia De Blanck a Oggi un altro giorno parla del suo uomo ideale

Domenica scorsa Patrizia De Blanck è stata ospite ad Avanti un altro pure di sera dove è stata rimproverata dal padrone di casa Paolo Bonolis. Ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, invece, prima ha divertito la conduttrice con le sue solite battute divertenti e poi ha aggiunto qualcosa sulla sua vita privata. “L’uomo ideale non l’ho mai trovato, o non esiste o forse sono io che sono troppo esigente”, ha concluso l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.