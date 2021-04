Isola dei Famosi, Valentina Persia stronca Brando Giorgi: “E’ un uomo inutile”

Valentina Persia sbotta contro Brando Giorgi: il motivo

Nell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2021 andata in onda lunedì sera su Canale 5 Valentina Persia, ma anche Ubaldo Lanzo e altri compagni d’avventura hanno detto chiaramente cosa pensano di Brando Giorgi. L’attore è stato aspramente criticato per la scelta di essersi allontanato dal gruppo facendo un’Isola a sé.

Il giorno seguente attraverso la fascia quotidiana, i telespettatori sono venuti a conoscenza di quello accaduto dopo la diretta. Nello specifico, dopo essere diventato leader, il 52enne l’ha mandata direttamente al televoto contro Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli. La barzellettiera si è lasciata andare ad un duro sfogo contro l’uomo, dicendo: “E’ un uomo inutile“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto tra i due protagonisti del programma di Ilary Blasi.

La comica perde contro l’attore alla prova leader

Come accade in ogni appuntamento, anche nell’ottavo andato in onda lunedì sera non sono mancate le solite nomination. Infatti, dopo che Drusilla Gucci ha lasciato il reality show di Canale 5 rifiutando di rimanere a Playa Esperanza, al televoto finale ci sono finiti Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e Valentina Persia.

E proprio quest’ultima è stata scelta direttamente da Brando Giorgi che, dopo aver superato la prova del fuoco si è aggiudicato la collana del leader. Al termine della lunga diretta, una volta tornati nella loro spiaggia la nota comica ha commentato così la nomination da parte dell’attore di fiction: “Mi hai nominato? Io dormo tranquilla lo stesso”.

Valentina Persia contro Brando Giorgi dopo la nomination diretta

Conversando con gli altri naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, la barzellettiera Valentina Persia ha detto la sua sul fatto che Brando Giorgi abbia deciso di mandarla al televoto contro Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli.

“Si fa i suoi calcoli malriusciti. Sono felice di quello che ho detto di lui in puntata”, ha asserito la comica. Nel frattempo, l’attore riferendosi con molta probabilità alla prova leader ha affermato: “Oggi abbiamo vinto la prima battaglia ma non la prima guerra. Ma intanto una soddisfazione ce la siamo tolti”. Tra i due è guerra aperta oppure in settimana ci sarà un confronto per provare la riappacificazione? Staremo a vedere.